Zendaya deslumbra en estreno de The Drama en Nueva York

Zendaya, sin sorprender a absolutamente nadie en el planeta, apareció de un deslumbrante azul en el estreno neoyorquino de "The Drama" el jueves, después de insinuar durante semanas el tema nupcial al llevar algo viejo, luego algo nuevo y después algo prestado.

Zendaya y Robert Pattinson protagonizan estreno de The Drama

Su vestido de gala palabra de honor de Schiaparelli Haute Couture, acompañado de pendientes de zafiro, completó la serie de estilismos justo a tiempo para el estreno de su película, un filme que ha atraído una considerable controversia y críticas dispares. Zendaya y Robert Pattinson interpretan a una pareja cuyos planes de boda se tuercen gravemente tras una oscura revelación.

Las apariciones de alta costura también han hecho eco del tema nupcial en la propia vida de Zendaya, con especulaciones no confirmadas circulando —alimentadas en parte por los anillos que ha usado— de que ya está casada con su pareja, Tom Holland.

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Detalles del vestido azul y estilismos nupciales

La actriz y su estilista, Law Roach, se guardaron el atuendo más espectacular para el final. Schiaparelli publicó en su propio Instagram que el vestido, que requirió unas 8.000 horas de trabajo, estaba hecho de "plumas" de seda cruda azul y negra en bordado de punto satén, y contenía 27 tonos de azul.

"Algo viejo" llegó el 17 de marzo en Los Ángeles, donde Zendaya lució el mismo vestido de novia blanco de Vivienne Westwood, con los hombros descubiertos, que había llevado a los Oscar de 2015.

Pasó a "algo nuevo" en el estreno de París el 24 de marzo: un vestido blanco a medida de Louis Vuitton con un enorme lazo negro y una larga cola.

Lució "algo prestado" dos días después en Roma: un vestido negro de Armani Privé que ya había llevado Cate Blanchett, con un pronunciado escote enmarcado con piedras.

Finalmente, Zendaya cerró el círculo el jueves. Roach publicó: "SomethingBlue" (algo azul).

Por si acaso nadie se había dado cuenta.