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Ciencia y Tecnología

Águila arpía llega a zoológico Zoomat en Tuxtla Gutiérrez

Mo'kuy, águila arpía macho, llegó de Brasil para programa de conservación.

Por El Universal

Marzo 25, 2026 12:51 p.m.
A
Águila arpía llega a zoológico Zoomat en Tuxtla Gutiérrez

TUXTLA GUTIÉRREZ

, Chis., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El zoológico "Miguel Álvarez del Toro" (Zoomat) en
Tuxtla Gutiérrez exhibe un ejemplar de

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águila arpía, después de 29 años de ausencia del espécimen en ese recinto de conservación y reproducción.
El recinto del ave fue abierto al público durante la inauguración de la primera etapa de los trabajos de mejoramiento y remodelación del ahora denominado Zoomat Centro de Conservación y Reserva Natural.
El ejemplar macho, cuyo nombre será Mo'kuy (protector en lengua zoque) llegó a Chiapas a mediados de diciembre proveniente de Brasil, como parte de un programa de conservación y reproducción de esa especie en peligro de extinción.
Autoridades del Zoomat dijeron que la llegada y exhibición al público del águila arpía es importante para ese sitio donde hace 29 años tuvo en sus instalaciones el último espécimen.
El animal forma parte también de un programa de formación ambiental dirigido a fortalecer el conocimiento sobre la especie que contribuirá a su cuidado y preservación.
Durante un recorrido en el Zoomat, encabezado por el gobernador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, también se abrió al público un espacio de exhibición de una cría de tapir nacida en esas instalaciones, como parte de los trabajos de reproducción en el encierro.
Fueron reabiertos además la casa nocturna, que aloja animales de hábitos nocturnos; un vivario y herpetarios, el museo zoológico y museo del cocodrilo, así como el sendero del jaguar.
Las obras de mejoramiento del Zoomat Centro de Conservación y Reserva Natural se realizaron con una inversión de 29.5 millones de pesos.
Con esos recursos se construyó un puente peatonal, se ampliaron andadores, se instalaron cancelerías en el encierro del jaguar negro y se realizó mantenimiento de los recintos de la casa nocturna, el vivario, el museo César Domínguez, el herpetario tropical, el herpetario de montaña y el museo del cocodrilo.
Aunado al mantenimiento de seis kilómetros de senderos, 36 jaulas abiertas y cerradas, tres módulos sanitarios, el recinto de felinos, así como la rehabilitación de 50 jaulas y tres locales comerciales, con la ampliación de caminos y la construcción de siete nuevos espacios comerciales.

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