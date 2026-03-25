Águila arpía llega a zoológico Zoomat en Tuxtla Gutiérrez

TUXTLA GUTIÉRREZ

, Chis., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El zoológico "Miguel Álvarez del Toro" (Zoomat) enexhibe un ejemplar de

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, después dede ausencia del espécimen en ese recinto de conservación y reproducción.Elfue abierto al público durante lade la primera etapa de los trabajos dedel ahora denominadoy Reserva Natural.El ejemplar macho, cuyo nombre será(protector en lengua zoque)a mediados de diciembre proveniente de Brasil, como parte de uny reproducción de esa especie en peligro de extinción.dijeron que la llegada y exhibición al público deles importante para ese sitio donde hacetuvo en sus instalaciones elEl animal forma parte también de undirigido a fortalecer elque contribuirá a suDurante un recorrido en el Zoomat, encabezado por el, también se abrió al público un espacio de exhibición de unanacida en esas instalaciones, como parte de losen el encierro.Fueron reabiertos además la, que aloja animales de hábitos nocturnos; un, el museo zoológico y museo del cocodrilo, así como elLas obras dedely Reserva Natural se realizaron con unade pesos.Con esos recursos se construyó un, se ampliaron andadores, se instalaron cancelerías en el encierro del jaguar negro y se realizó mantenimiento de los recintos de la, el vivario, el museo César Domínguez, el herpetario tropical, el herpetario de montaña y el museo del cocodrilo.Aunado al mantenimiento de seis kilómetros de senderos, 36 jaulas abiertas y cerradas, tres módulos sanitarios, el recinto de felinos, así como la rehabilitación de 50 jaulas y tres locales comerciales, con la ampliación de caminos y la construcción de siete