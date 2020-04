Ahorra datos de tu celular mientras estás en casa

Para consumir menos datos o internet desde tu celular o dispositivos móviles como tabletas, puedes realizar acciones que beneficien tu uso de la red.

En la configuración de tu dispositivo móvil selecciona ahorro de datos, esto evita que las aplicaciones que se usan en segundo plano, es decir, las que no estás utilizando en ese momento, usen datos de tu plan o recarga, recomienda el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Generalmente, esta opción se ubica en el menú de uso de datos de tu teléfono celular y hará que, por ejemplo, se descarguen imágenes o audios solamente cuando estés ejecutando la aplicación.

Algunas aplicaciones ofrecen la opción de realizar actualizaciones solamente cuando estás conectado a un red Wifi de manera que no se descargan novedades cuando estés conectado a tu paquete de datos.

Para activar esta opción en iOS de iPhone debes entrar en Ajustes de iTunes Store y App Store y desactivar la casilla "usar datos móviles".

En Android debes entrar a Google Play en Ajustes ir a Actualizar automáticamente y ahí elegir la opción "Actualizar las aplicaciones automáticamente sólo a través de Wifi".

El regulador destaca que algunas aplicaciones permiten evitar descargas de contenido automáticamente o realizar reproducciones.

Por ejemplo, Spotify permite descargar listas de reproducción y escuchar música sin necesidad de conexión, Facebook permite deshabilitar la reproducción automática de videos y WhatsApp ofrece que los videos e imágenes se descarguen cuando des clic y no de manera automática.

En tus conexión fija a internet, el IFT sugiere que durante el día priorices el uso de internet para fines informativos, laborales, educativos y de salud y utilices los horarios de menor tráfico, que son en la tarde-noche alrededor de las 6 p.m. en adelante; para descargar archivos pesados, ver películas, series y videos o jugar en línea.