Apple lanza iOS 26.4 con ocho nuevos emojis para iPhone

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (

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anunció elde, una actualización del sistema operativo del iPhone que apunta a mejorar la experiencia diaria de los usuarios.Esta actualización trae consigo, precisión del teclado, personalización del equipo y nuevas herramientas impulsadas por(IA), además deEndete contamos cuáles son estosy su significado.¿Qué significan losen iPhone?ha ampliado sucon, las cuales combinan elementos naturales, fantásticos y expresivos:: llegan con variantes dey representan una: muestra unacon ojo saltones y que se usa para representaro shock.: representa al legendario "" y puede ser utilizado para hablar de: este animalito funciona paray una conexión profunda con la naturaleza.: elclásico de los cómics cuando dos personajes se golpean. Simboliza una pelea, discusión, caos o unaen tono de broma.: este cofre lleno de, funciona para hablar de logros, recompensas o secretos guardados.: es un conjunto de. Este se puede usar de forma literal para hablar de un fenómeno geológico o para expresar saturación emocional oque se salen de control.: este emoji llega para los amantes de loso para expresar unen un mensaje.Disponibilidad y compatibilidadEstos emojis no se limitan a los mensajes de texto convencionales, ya que también pueden usarse en plataformas comoPara acceder a ellos, es indispensable contar con la actualización a, unadisponible para dispositivos a partir delEso sí, hay que tener en cuenta un detalle: si envías estosa alguien que no tenga su, en lugar del ícono aparecerá un. Por ello, lo más recomendable es confirmar antes si la persona con la que sueles chatear ya cuenta con esta versión.