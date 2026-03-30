Colectivo advierte baja afiliación de trabajadoras del hogar al IMSS

MÉRIDA, Yuc., marzo 30 (EL UNIVERSAL).- En el marco del

de las Trabajadoras del Hogar, que se conmemora este 30 de marzo,

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, directora del colectivo Jade Sociales, señaló que no obstante lamuestra avances, "el ritmo es inaceptablemente lento frente a la enorme deuda histórica con las trabajadoras y trabajadores domésticos".La activista afirmó que es urgentey garantizar plenamente losde este"Es fundamental que lareconozca losde las, ya que son un pilar en la vida de muchos hogares y en la economía del estado", manifestó.Datos de la(ENOE) señalan que, al cierre del 2025, en Yucatán se contabilizabanocupadas en el, de las cuales 40 mil 162 son mujeres y 6 mil 538 hombres.Sin embargo, el(IMSS) señaló que hasta febrero de este año solo habíaen el estado, de las cuales 852 son mujeres y 667 hombres."La realidad es que apenas eldel total de las personas que se dedican al trabajo doméstico en Yucatán cuentan con, lo cual evidencia que gran parte de las y los empleadores aún evaden su obligación legal", afirmó Aguilera Troncoso.Indicó que lagarantiza a las trabajadoras y trabajadores domésticos, que incluye, servicios hospitalarios y medicamentos, así como pago de incapacidades por enfermedad general o riesgos de trabajo.