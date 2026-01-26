logo pulso
Apple presenta el nuevo AirTag 2

Apple mejora la precisión y sonido del AirTag en su segunda generación, facilitando la localización de objetos extraviados.

Por El Universal

Enero 26, 2026 11:00 a.m.
A
Apple presentó la segunda generación de su popular rastreador AirTag, con mejoras sustanciales en alcance, precisión y volumen de sonido, así como funciones pensadas para hacer más fácil recuperar objetos perdidos.

El nuevo AirTag, que conserva la icónica forma circular y su tamaño compacto, incorpora ahora un chip de banda ultraancha de segunda generación —el mismo que Apple emplea en sus iPhone 17, iPhone Air y recientes modelos de Apple Watch—, lo que permite que la función Rastreo Preciso (Precision Finding) guíe al usuario hacia sus pertenencias desde hasta 50% más lejos que la generación anterior.

Además, el altavoz interno es 50% más potente, facilitando escuchar la señal de ubicación incluso en espacios más amplios o con ruido ambiental.

La conectividad Bluetooth también ha sido actualizada para expandir el rango de localización, y Apple ha reforzado la integración con su red Encontrar (Find My), la cual utiliza millones de dispositivos Apple alrededor del mundo para reportar la ubicación de accesorios extraviados con privacidad y seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La segunda generación de AirTag ya está disponible para ordenar desde este lunes en la tienda en línea de Apple y la app Apple Store, y se espera que llegue a las tiendas físicas de Apple y distribuidores autorizados en los próximos días.

- ¿Cuál es el precio del AirTag 2 en México?

En México, la página oficial de Apple ya muestra el AirTag de nueva generación como un producto "Nuevo", aunque no indica aún fechas específicas de envío o entrega para el país, por lo que los usuarios deben estar al tanto de nuevas actualizaciones.

Los precios listados en la tienda Apple México son los siguientes:

AirTag (unidad): 599 pesos

Paquete de 4 AirTags: 1,999 pesos.

