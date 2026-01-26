Acuerdo antimonopolio costará caro a Gruma

Aunque la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) no le impuso a Gruma una sanción económica, el convenio al que llegó la empresa harinera tiene un costo "relevante", dijo la comisionada presidenta del organismo Andrea Marván Saltiel.

El viernes pasado Gruma dio a conocer que se dio por terminado el procedimiento administrativo sin sanciones económicas ni la obligación de vender activos productivos.

Tras el procedimiento llevado a cabo para eliminar barreras y restricciones en el mercado de harina de maíz, la empresa presentó una propuesta de solución que fue aceptada por la CNA (antes Comisión Federal de Competencia Económica) y que le significará un gasto equivalente a construir tres plantas de harina, dijo la comisionada.

Y es que en los próximos seis meses la compañía deberá cambiar los contratos de sus clientes y tendrá hasta nueve meses para cederles la propiedad de equipos (tortilladoras y batidoras) que les renta o que les dio en comodato, explicó a EL UNIVERSAL.

"A partir de este fallo, Gruma va a tener que modificar los contratos que tiene ahora y los futuros que tenga con tortillerías", dijo, porque ya no podrá obligarlos a que le compren la harina de maíz a ellos de forma exclusiva.

En otras palabras, se condicionaba el préstamo de maquinaria a que le compraran harina. Ahora, ya no tendrán que comprarla a Maseca, que es filial de Gruma.

Con los cambios a los contratos, agregó, "si los tortilleros se quieren salir del contrato, lo pueden hacer y además pueden quedarse con la máquina con un precio de depreciación que ya se tiene fijado. Si no, al término del contrato, también se les va a ceder la máquina".

Esto es relevante porque generará mayor competencia, considerando que Gruma tiene alrededor de 70% del mercado de harina de maíz en México.

Se estima que existen 90 mil tortillerías a nivel nacional, aunque no todas consumen harina de maíz, ya que pueden utilizar grano nixtamalizado.

Marván Saltiel dijo que entre 30% y 40% de los clientes de Gruma tendrán que cambiar el contrato.

Con estas medidas, dijo Marván Saltiel, "lo que esperamos y lo que queremos es que exista mayor competencia en el mercado de la harina de maíz, dándole libertad a los tortilleros de poder escoger libremente cuál va a ser su proveedor".

La Comisión Nacional Antimonopolio va a revisar, monitorear y evaluar constantemente que Gruma haga los cambios en los contratos actuales y a futuro.

Si bien la implementación del acuerdo debe hacerse de manera inmediata, será en el quinto año cuando se realice una evaluación integral del cumplimiento de la medida.

Para llevar a cabo todas las modificaciones y que los tortilleros sepan de este acuerdo, la empresa tendrá que hacer un esfuerzo para publicitar que habrá cambios en los contratos, así como contactar a todos sus clientes de manera individual.