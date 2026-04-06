Astronautas de Artemis II realizan sobrevuelo lunar histórico

HOUSTON (AP) — Los astronautas del Artemis II ya son los campeones de una nueva era de exploración lunar. Ahora es momento de establecer un nuevo récord de distancia.

Tras despegar la semana pasada en el primer viaje de la humanidad a la Luna desde 1972, los tres estadounidenses y un canadiense buscan superar el alcance máximo del Apolo 13 desde la Tierra. Eso los convertirá en los emisarios de nuestro planeta que han llegado más lejos cuando rodeen la Luna sin detenerse el lunes y luego emprendan el regreso a casa a toda prisa.

Su sobrevuelo lunar, de unas seis horas, promete un vistazo a partes de la cara oculta de la Luna que estaban demasiado oscuras o demasiado difíciles de ver para los 24 astronautas del programa Apolo que los precedieron. También les espera un eclipse solar total cuando el satélite bloquee el Sol, dejando ver fragmentos de la corona centelleante.

"Echaremos un vistazo a la Luna, la cartografiaremos un poco y luego volveremos con rapidez", indicó el director de vuelo, Judd Frieling. El objetivo es llegar a tener una base lunar equipada con módulos de alunizaje, vehículos exploradores, drones y hábitats.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A continuación, un vistazo al encuentro cercano y muy personal del Artemis II con otro mundo: nuestra compañera constante, la Luna.

El Apolo 13 posee el récord de distancia desde la Tierra

Los astronautas del Apolo 13 ya no pudieron alunizar cuando uno de sus tanques de oxígeno se rompió en el camino en 1970.

Debido a que las tres vidas estaban en riesgo, el Control de la Misión cambió a una trayectoria lunar de retorno libre para traerlos a casa lo más rápido y eficientemente posible. Esta ruta se apoya en la gravedad de la Tierra y la Luna, y requiere un consumo mínimo de combustible.

Funcionó para el Apolo 13, convirtiéndola en el mayor "fracaso exitoso" de la NASA. (Por cierto, el director de vuelo Gene Kranz nunca dijo "el fracaso no es una opción". La frase es creación de Hollywood y surgió con la película biográfica de 1995, protagonizada por Tom Hanks).

Cómo superará el Artemis II al Apolo 13

El comandante Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert alcanzaron una distancia máxima de 400.171 kilómetros (248.655 millas) desde la Tierra antes de dar la vuelta en U con la que volvieron en el Apolo 13.

Los astronautas del Artemis II siguen el mismo recorrido en forma de ocho, ya que no orbitarán la Luna ni alunizarán. Pero su distancia respecto de la Tierra debería superar la de Apolo 13 en más de 6.600 kilómetros (4.100 millas).

Christina Koch, integrante de la tripulación del Artemis II, señaló a finales de la semana pasada que ella y sus compañeros no viven de superlativos, pero se trata de un hito importante "que la gente puede entender y asimilar", al unir el pasado con el presente e incluso con el futuro cuando se establezcan nuevos récords.

Los astronautas del Artemis II se turnarán para obtener vistas lunares privilegiadas

Durante el sobrevuelo, los astronautas se dividirán en parejas y se turnarán para capturar con cámaras las vistas lunares desde sus ventanas. En el punto de máxima aproximación se acercarán a 6.550 kilómetros (4.070 millas) de la Luna.

Debido a que despegaron el 1 de abril, el encuentro no tendrá tanta iluminación de la cara oculta lunar como ocurriría en otras fechas. Pero aun así, la tripulación podrá distinguir "fragmentos claros de la cara oculta que nunca han sido vistos" por seres humanos, indicó la geóloga Kelsey Young de la NASA, incluida una buena parte de la cuenca Orientale.

Transmitirán sus observaciones al tiempo que fotografían las escenas grises y llenas de cráteres. A bordo hay un conjunto de cámaras de calidad profesional, y cada astronauta también tiene un iPhone para tomar fotos más informales e improvisadas.

El equipo de Young preparó tarjetas didácticas de geografía lunar para que los astronautas las estudiaran antes del vuelo.

"Han practicado visualizaciones de la Luna durante muchos, muchos, muchos meses", comentó el fin de semana, "y tengo muchas, muchas ganas de que, al verla de verdad, nos acerquen un poco la Luna a casa el lunes".

Habrá un eclipse solar total durante el sobrevuelo lunar

La ventaja de que hayan despegado el 1 de abril es que habrá un eclipse solar total. El eclipse no será visible desde la Tierra, sino sólo desde la cápsula Orion, y regalará a los astronautas varios minutos de vistas de la atmósfera más externa y radiante del Sol, la corona.

Los astronautas estarán atentos a cualquier actividad solar inusual durante el eclipse, explicó Young, y usarán su "punto de observación único" para describir las características de la corona solar.

Los cuatro astronautas empacaron gafas para eclipse para proteger sus ojos.

Cuánto dura la breve interrupción del contacto con los astronautas detrás de la Luna

La nave Orion perderá el contacto con el Control de la Misión durante casi una hora cuando esté detrás de la Luna. Lo mismo ocurrió durante las misiones lunares del programa Apollo.

La NASA depende de su Red del Espacio Profundo para comunicarse con la tripulación, pero las antenas gigantes en California, España y Australia no tendrán una línea de visión directa cuando la Orion desaparezca detrás de la Luna durante aproximadamente 40 minutos.

Estas interrupciones en la comunicación siempre fueron un momento tenso durante las misiones Apolo aunque, como señala Frieling, "la física toma el control, y sin duda la física nos hará volver al lado visible de la Luna".

El Artemis II emprenderá el regreso tras el sobrevuelo lunar

Una vez que el Artemis II deje el vecindario lunar, tardará cuatro días en regresar a la Tierra. La cápsula amerizará el 10 de abril en el Pacífico, cerca de San Diego, nueve días después de haber despegado de Florida.

Durante el vuelo de regreso, los astronautas se comunicarán por radio con la tripulación de la Estación Espacial Internacional, que está en órbita. Es la primera vez que una tripulación lunar tiene colegas en el espacio al mismo tiempo, y la NASA no dejará pasar la oportunidad de una charla cósmica. La conversación incluirá a las dos integrantes de la primera caminata espacial realizada sólo por mujeres en 2019: Koch a bordo de la Orion y Jessica Meir en la estación.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.