Cinco errores que están acabando con la batería de tu celular

La batería es uno de los componentes más sensibles y determinantes en el rendimiento de un dispositivo móvil. No obstante, muchas personas adoptan hábitos cotidianos que, sin saberlo, aceleran su desgaste y reducen su vida útil.

Uno de los hábitos más perjudiciales es dejar el celular conectado toda la noche. Aunque los dispositivos modernos cuentan con sistemas de protección, mantener la carga al 100% durante largos periodos genera estrés en la batería y contribuye a su deterioro.

Otro error común es permitir que la batería se descargue completamente de forma constante. Las baterías de iones de litio, presentes en la mayoría de los celulares, funcionan mejor cuando se mantienen entre el 20% y el 80% de carga.

El uso de cargadores genéricos o de baja calidad también representa un riesgo para los teléfonos. Estos accesorios pueden provocar sobrecalentamiento o variaciones de voltaje que dañan los componentes internos de los equipos celulares.

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Asimismo, exponer el celular a temperaturas extremas, ya sea calor excesivo o frío intenso, impacta negativamente en la capacidad de la batería. De esta forma, dejar el dispositivo bajo el sol o usarlo mientras se carga, incrementa la temperatura interna.

Finalmente, mantener múltiples aplicaciones operando en segundo plano y el brillo de pantalla al máximo acelera el consumo energético invisible, obligando a ciclos de carga más frecuentes. Por ello, es esencial cerrar aplicaciones no esenciales y desactivar tareas.

Con el paso del tiempo, toda batería presenta desgaste. No obstante, existen señales claras de que ha llegado el momento de reemplazarla. De acuerdo con el foro especializado MovilZona, estas son algunas señales:

· Duración reducida: si el celular se descarga mucho más rápido que antes, incluso con un uso moderado, es señal de que su clico de vida está terminando.

· Apagados inesperados: el dispositivo se apaga sin previo aviso, aunque marque un porcentaje de carga disponible.

· Sobrecalentamiento constante: el equipo se calienta en exceso durante tareas simples o mientras se carga.

· Carga irregular o lenta: tarda demasiado en cargar o el porcentaje sube de manera inconsistente.

· Inflamiento físico: en casos extremos, la batería puede hincharse, lo que representa un riesgo y requiere atención inmediata.

Recomendaciones básicas para su cuidado

Algunos especialistas técnicos sugieren mantener hábitos como usar cargadores originales, evitar temperaturas extremas y no abusar de cargas completas o descargas totales.

Además, es recomendable acudir a centros de servicio en caso de detectar fallas. Cuidar la batería no solo prolonga la vida útil del dispositivo, sino que también mejora su rendimiento y reduce los reemplazos.