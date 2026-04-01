Cinco plantas que ahuyentan mosquitos y mejoran espacios en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- Los mosquitos no solo resultan ser molestos por sus picaduras, sino que también pueden ser portadores de enfermedades, lo que aumenta la preocupación durante la temporada de calor. Frente a este escenario, cada vez más personas buscan alternativas naturales que permitan mantenerlos a raya sin recurrir a productos agresivos.

Ante ello, las plantas se posicionan como una solución eficaz, accesible y sostenible. Algunas producen compuestos aromáticos que actúan como repelentes naturales, interfiriendo con la capacidad de estos insectos para detectar a sus víctimas. Además, integrarlas en espacios interiores o exteriores no solo cumple una función práctica, sino que también aporta frescura, estética y bienestar ambiental.

Propiedades y usos de la citronela y lavanda

1. Citronela

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La citronela es, probablemente, la planta más conocida en la lucha contra los mosquitos. Su fuerte aroma cítrico contiene compuestos como el citronelol y el geraniol, que enmascaran los olores que atraen a estos insectos.

Se utiliza frecuentemente en aceites, velas y repelentes comerciales, pero tener la planta en casa potencia su efecto en espacios abiertos como terrazas o jardines. Es especialmente eficaz cuando se coloca en zonas donde circula el aire, ya que su fragancia se dispersa con mayor facilidad.

2. Lavanda

La lavanda no solo destaca por su fragancia relajante, sino también por su capacidad para repeler mosquitos. Sus flores contienen aceites esenciales que resultan desagradables para estos insectos, actuando como una barrera natural.

Además, es una planta resistente que requiere pocos cuidados, lo que la convierte en una opción ideal para interiores bien iluminados o exteriores soleados.

Beneficios de albahaca, menta y romero para el control de mosquitos

3. Albahaca

La albahaca es conocida por su uso culinario, pero también posee propiedades repelentes. Sus hojas emiten un aroma intenso que resulta eficaz contra los mosquitos, gracias a compuestos como el eugenol.

Colocarla cerca de ventanas, balcones o áreas de descanso puede ayudar a reducir la presencia de estos insectos. Además, al ser una planta de fácil cultivo, resulta accesible incluso para quienes no tienen experiencia en jardinería.

4. Menta

La menta es otra opción efectiva para ahuyentar mosquitos. Su olor penetrante, refrescante para las personas, actúa como un irritante para los insectos, dificultando su permanencia en el entorno.

Esta planta crece rápidamente y se adapta bien tanto en macetas como en jardines. Incluso, al frotar ligeramente sus hojas, se liberan más aceites esenciales, intensificando su efecto repelente de forma inmediata.

5. Romero

El romero es una planta aromática robusta que, además de su uso en la cocina, funciona como repelente natural. Su fragancia contiene compuestos que los mosquitos evitan, lo que la convierte en una opción útil para exteriores.

Una ventaja adicional es su resistencia al calor, lo que la hace especialmente adecuada para la temporada más cálida del año. También puede utilizarse en infusiones o quemarse ligeramente para potenciar su efecto en reuniones al aire libre.