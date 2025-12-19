Cometa 3I/ATLAS: punto máximo de aproximación a la tierra

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- El cometa 3I/ATLAS, procedente de fuera del sistema solar, alcanzará este viernes 19 de diciembre su punto de máxima aproximación a la Tierra, a unos 270 millones de kilómetros, casi el doble de distancia que hay entre nuestro planeta y el Sol.

De acuerdo con la NASA, este cuerpo celeste no es un cometa común y corriente, es a penas el tercer objeto interestelar detectado cruzando nuestro sistema solar, lo que lo convierte en algún tipo de eslabón perdido u objeto antiguo que salió de su sistema planetario hace millones de años.

Asimismo, según la Agencia Espacial Europea, podría tratarse del cometa más antiguo que se ha observado. Basándose en su trayectoria, los astrónomos consideran que podría ser 3 mil o 4 mil 600 años más antiguo que el sistema solar.

¿Cómo ver la trayectoria del cometa 3I/ATLAS?

La aproximación y la trayectoria en general del cometa 3I/ATLAS puede seguirse desde la página de la NASA, "Eyes on the solar system", tomando en cuenta los siguientes pasos:

1. Ingresar al sitio oficial de Eyes on the solar system: https://eyes.nasa.gov/apps/solar-system/#/home

2. Seleccionar la opción "Cometa 3I/ATLAS".

3. Explorar el mapa interactivo que muestra la trayectoria del cometa en tiempo real.

¿Cómo ver el cometa 3I/ATLAS desde México?

El cometa 3I/ATLAS puede observarse desde cualquier punto del territorio mexicano, sin embargo, no es muy brillante, por lo que puede ser un poco difícil de encontrar.

Ya que 270 millones de kilómetros son una distancia considerable, se necesita de un telescopio medio para poder observarlo durante los próximos días.

Algunas recomendaciones para verlo son:

Informarse previamente sobre su posición en el cielo nocturno.

Encontrarse en un sitio alejado de grandes ciudades, con baja contaminación lumínica.

Consultar aplicaciones de astronomía que ayuden a localizarlo.

Observarlo antes del amanecer.

Este viajero cósmico, único en su especie, será visible desde la Tierra hasta la primavera boreal del 2026, es decir, hasta que ocurra el equinoccio de primavera en el hemisferio norte.