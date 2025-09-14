Cómo activar el 'modo Viva México' en WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- ¡Las fiestas patrias se acercan! Muchas personas esperan esta celebración del año para disfrutar en familia y amigos la cena por el Día de la Independencia.

Pero otra manera en la que puedes demostrar el orgullo de ser mexicano, es con el "modo Viva México" de WhatsApp. Si te interesa configurarlo, aquí en Techbit de EL UNIVERSAL te compartimos los pasos.

Pasos para activar el "modo Viva México" en WhatsApp

El "modo Viva México" es una serie de pasos que se pueden configurar en WhatsApp, aplicables al fondo de los chats, el ícono de la aplicación y el fondo del teclado. No es una función oficial, sino un toque que cada usuario puede activar:

Cambia el ícono de WhatsApp

Antes de que hagas este paso, es importante mencionar que WhatsApp no cuenta con una interfaz para cambiar su ícono, pero con ayuda de Nova Launcher puedes lograrlo:

Descarga una foto cuadrada alusiva a las fiestas patrias (puede ser el águila sobre el nopal) y guárdala en tu galería.

Descarga Nova Launcher (disponible solo en equipos Android).

Ingresa a esta app y busca el ícono de WhatsApp.

Accede al menú que se despliega al dar clic en el ícono y presiona "Editar".

Oprime el logo y posteriormente entra en "Fotos" para cambiar la imagen.

Selecciona la foto en formato cuadrado y selecciona "Listo".

Cambia el fondo de tu teclado

Con los siguientes pasos tendrás un teclado adornado con el "modo Viva México":

Descarga una foto en horizontal sobre elementos alusivos a las fiestas patrias (por ejemplo, la bandera de México).

Entra a un chat de WhatsApp y haz clic en la barra para "Escribir mensaje" para que el teclado aparezca.

Selecciona el ícono de engrane junto al teclado.

Presiona "Tema" y luego "Mis temas".

Posteriormente, selecciona la imagen que descargaste en formato horizontal.

Finalmente, ajusta el brillo y personaliza el contorno de las letras.

Cambia el fondo de tus chats

Finalmente, puedes decorar los fondos de tus chats con motivo del Día de la Independencia a través de estos pasos:

Descarga una tercera imagen en formato vertical sobre las fiestas patrias (puede ser un fondo de colores o de algún héroe de la Independencia).

Abre un chat de WhatsApp y presiona los tres puntos que están en la parte superior.

Da clic en "Ajustes" y posteriormente en "Chats".

Entra en "Fondo de pantalla".

Pulsar "Cambiar" y luego "Mis fotos". Selecciona la imagen que descargaste en formato vertical.

Ajústala y finalmente oprime "Establecer fondo de pantalla".

Recuerda que puedes usar el mismo fondo en todos tus chats o personalizar cada uno.

Ahora sí estás listo para celebrar el 15 y 16 de septiembre con tus contactos de WhatsApp. El "modo Viva México" le dará mucho color a tu cuenta mientras celebras el Grito de Dolores y el Día de la Independencia.