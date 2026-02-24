Cómo convertir tus palabras en stickers en WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).-

es una de las

más utilizadas en México y no solo destaca por su inmediatez y simplicidad, también por funciones que permitenA principios de año, esta app deimplementó unallamada "", que consiste en convertir cualquier palabra escrita en un sticker.Sin duda, te resultarácuando busques que tus, por ejemplo, en. En Techbit te explicamos cómo usarla.¿Cómo utilizar losenUtilizar esta función es muy fácil, y es que simplemente llegó para que los usuarios puedan expresar de manera gráfica y creativa sus pensamientos, así como para mejorar la comunicación entre los participantes de un chat grupal enPara utilizarla, realiza lo siguiente:-Abre-Entra a cualquier chat.-Pulsa el, que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.-Posteriormente se desplegará tu; en seguida, pulsa el ícono en forma de lupa.-Escribe una palabra en el buscador yte dará diferentespara elegir.-Finalmente, pulsa el sticker para enviarlo o añádelo a tus favoritos para ocuparlo después.Con estoses posible darle énfasis a frases y expresiones cortas como "Hurra", "Te quiero" o "Bravo", lo que hará más dinámicas y divertidas tus conversaciones.¿Qué otras funciones han llegado aDe acuerdo con, a principios de este año se lanzaroncon el objetivo de mejorar la experiencia de conexión y expresión en losAdemás de los, otras herramientas novedosas que vale la pena probar son:: se pueden utilizar enpara que los participantes sepan cuál es tu rol, por ejemplo, "papá", "hermano", "mejor amigo", etcétera; lo interesante es que puedesen los diversos grupos a los que pertenezcas.: cuando creas un evento en los, tienes la opción depara los participantes y sirven para que nadie olvide su fecha y la hora.facilita la vida de los usuarios en muchos aspectos, pues permite unay asertiva. Y con estaspodrás mejorar la conexión con tus seres queridos o tus compañeros de trabajo.