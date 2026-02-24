Cómo convertir tus palabras en stickers en WhatsApp
La función de stickers de texto permite convertir palabras en imágenes para destacar mensajes en chats.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).-WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
más utilizadas en México y no solo destaca por su inmediatez y simplicidad, también por funciones que permiten personalizarla.
A principios de año, esta app de Meta implementó una nueva herramienta llamada "stickers de texto", que consiste en convertir cualquier palabra escrita en un sticker.
Sin duda, te resultará muy útil cuando busques que tus mensajes resalten, por ejemplo, en chats grupales. En Techbit te explicamos cómo usarla.
¿Cómo utilizar los stickers de texto en WhatsApp?
Utilizar esta función es muy fácil, y es que simplemente llegó para que los usuarios puedan expresar de manera gráfica y creativa sus pensamientos, así como para mejorar la comunicación entre los participantes de un chat grupal en WhatsApp.
Para utilizarla, realiza lo siguiente:
-Abre WhatsApp.
-Entra a cualquier chat.
-Pulsa el ícono de stickers, que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.
-Posteriormente se desplegará tu galería de stickers; en seguida, pulsa el ícono en forma de lupa.
-Escribe una palabra en el buscador y WhatsApp te dará diferentes diseños de stickers para elegir.
-Finalmente, pulsa el sticker para enviarlo o añádelo a tus favoritos para ocuparlo después.
Con estos stickers de texto es posible darle énfasis a frases y expresiones cortas como "Hurra", "Te quiero" o "Bravo", lo que hará más dinámicas y divertidas tus conversaciones.
¿Qué otras funciones han llegado a WhatsApp?
De acuerdo con WhatsApp, a principios de este año se lanzaron nuevas funciones con el objetivo de mejorar la experiencia de conexión y expresión en los chats en grupo.
Además de los stickers de texto, otras herramientas novedosas que vale la pena probar son:
-Etiquetas de miembro: se pueden utilizar en chats grupales para que los participantes sepan cuál es tu rol, por ejemplo, "papá", "hermano", "mejor amigo", etcétera; lo interesante es que puedes personalizarlas en los diversos grupos a los que pertenezcas.
-Recordatorios de eventos: cuando creas un evento en los chats grupales, tienes la opción de configurar recordatorios para los participantes y sirven para que nadie olvide su fecha y la hora.
WhatsApp facilita la vida de los usuarios en muchos aspectos, pues permite una comunicación intuitiva y asertiva. Y con estas nuevas funciones podrás mejorar la conexión con tus seres queridos o tus compañeros de trabajo.
no te pierdas estas noticias
Cómo convertir tus palabras en stickers en WhatsApp
SLP
El Universal
La función de stickers de texto permite convertir palabras en imágenes para destacar mensajes en chats.
Diferencias entre contenedores de plástico, metal y reciclables
SLP
PULSO
Los contenedores de plástico son ligeros, resistentes y fáciles de limpiar, ideales para negocios con alta demanda de higiene.
Cómo cubrir las canas sin dañarlas
SLP
El Universal
Expertos sugieren aplicar tintes en zonas específicas y respetar tiempos para evitar daños en el cabello con canas.