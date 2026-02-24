¿Cómo cubrir las canas sin dañarlas?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Las canas son completamente normal y no siempre aparecen por envejecimiento, sino por

. Aunque para muchas personas pueden representar un cambio importante en su imagen, en realidad pueden lucirse con actitud.

Esos "temidos"pueden convertirte en tu; pero si no te convencen y quieres, en De Última te compartimos los mejores tips para lograrlo.¿Por qué aparecen las canas?De acuerdo con los médicos de, el cabello se vuelve gris cuando los folículos pilosos dejan de producir, sustancia que también es responsable de dar color tanto a la piel como a los ojos.Cada que inicia un, el pelo produce; sin embargo, después de varios ciclos (entre 7 y 15) esay finalmente se detiene. Entonces aparecen las canas, puesto que el nuevo pelo crece sin pigmento.En la actualidad, no existen tratamientos que permitan devolver elal cabello. Por eso, muchas personas optan por someterse a procedimientos químicos o menor invasivos como elSin embargo, las canas son más frágiles, secas y propensas al quiebre por la misma pérdida de. Por lo que se debe tenercon los método empleados para ocultarlas.¿Cómo cubrir las canasAunque las canas son normales, muchas personas prefieren cubrirlas por, y es posible lograrlo. Aquí te compartimos 5 tips:-Optar porLos dermatólogos desugieren opciones como la, ya que suele serpara el cuero cabelludo a comparación de los tintes que contienen químicos.La desventaja de este producto es que suele deslavarse con mayor rapidez y requiere retoques constantes.-Elegir elLa estilistaseñala que uno de los errores más comunes al cubrir las canas es seleccionar un color demasiado claro.Para lograr una cobertura uniforme, la profesional recomienda escoger tonos naturales y no subir más de dos tonos de la base del cabello.-Aplicar elde concentraciónÁreas como las, la parte frontal y larequieren mayor atención al momento de teñir las canas.Por lo anterior, aplicar el tinte primero en dichas zonas permite que el tiempo de exposición sea adecuado y los pigmentos penetren con profundidad.-Respetar losMuchas personas creen que entre más dejen el tinte, mejor será el resultado. Y esto es un error.En cambio, retirar el producto cuando lo indique el empaque es importante para evitar daños en las fibras capilares; en promedio, se dejan de-Mantener unaDespués de teñir el pelo se recomienda utilizar un. Dicho producto ayuda a prolongar la intensidad del pigmento y a mantener un buen nivel de hidratación.Las canas pueden convertirse en un tema de preocupación poro estéticos, aunque realmente no representan un problema de salud.