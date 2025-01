El algoritmo de YouTube es cada vez más exigente: Aprende cómo triunfar con tu canal

Los cambios más recientes que Google ha venido haciendo tanto en el algoritmo de YouTube como en la interfaz de la plataforma hacen que sea cada vez más difícil triunfar en ella. Los principales creadores de YouTube deben esforzarse continuamente para crear videos de mayor calidad si no quieren que el algoritmo los relegue a un segundo plano. Por eso es tan importante aprender a editar videos de primer nivel con herramientas de alta calidad.

Si tienes un canal de YouTube o estás pensando en crear uno, vamos a analizar a continuación las principales características del algoritmo de YouTube a día de hoy, y también repasaremos las mejores herramientas de edición de video que puedes aprovechar para mejorar la calidad de tus contenidos con aplicaciones como Wondershare Filmora. ¡Prepárate para crear videos de YouTube de primer nivel y triunfar online como nunca antes!

¿De qué manera está cambiando el algoritmo de YouTube?

Google está buscando incrementar sus ingresos de forma casi desesperada, y esto pasa en buena medida por reducir la cantidad de videos que se publican en YouTube, maximizando al mismo tiempo las ganancias de los que sí se publican. Sin decirlo abiertamente, el algoritmo de YouTube está trabajando para desincentivar a los pequeños creadores y alentar a los que generan la mayor parte de ingresos publicitarios de Google.

Sí alojar un video de un gran creador genera 1000 veces más dinero para Google que alojar un video de un creador desconocido, ya sabes qué tipo de contenido te va a recomendar el algoritmo de YouTube. Incluso la interfaz ha sido ajustada para mostrar menos videos en el 'feed' de recomendaciones, dejando bien a las claras la tendencia actual de la plataforma. Si quieres convertirte en un YouTuber de éxito, entonces, debes hacerlo a lo grande.

Lo que Google espera de sus creadores

Por desgracia, dependes del algoritmo de YouTube para que tu contenido llegue a una mayor cantidad de usuarios de forma orgánica. La única forma de hacer esto es seguir los criterios establecidos por la propia Google para que el algoritmo de YouTube considere que tus videos son dignos de esta promoción. Para eso necesitarás lo siguiente:

· Alta calidad de video. Tus videos deben ser de alta calidad, así que debes asegurarte de contar con un editor de videos como Wondershare Filmora que te permita crear videos con un aspecto profesional impecable. Enseguida veremos algunas de las herramientas que te ofrece Filmora para lograrlo fácilmente.

· Videos de larga duración... Por más que YouTube intente promocionar los 'Shorts' en un esfuerzo por competir contra TikTok, está más que demostrado que el formato corto no funciona en YouTube. Por fortuna, la campaña para promocionar los 'Shorts' está empezando a aceptar la realidad. El contenido largo es la mejor opción.

· ...y con una alta tasa de retención. Ahora bien, no es suficiente con que un video sea largo si resulta que luego nadie lo ve. Debes asegurarte de que tus espectadores vean tus videos de principio a fin, ya que de otro modo YouTube no los recomendará. ¡La tasa de retención es la métrica más importante del algoritmo!

· Monetización interna. Si YouTube gana dinero con tus videos, definitivamente los recomendará mucho más. Esto pasa por habilitar la publicidad en todos los segmentos del video, y, en lo posible, también deberías hacer streamings de vez en cuando para recibir pagos a través de YouTube mediante el súper chat.

· Autocensura estricta. Recuerda que YouTube es una plataforma muy politizada, así que evita los términos polémicos y los temas presentados desde puntos de vista que no les gustan a sus directivos. Lo admitan o no, desde YouTube se aplican diferentes formas de ´shadow ban´, así que no pongas a prueba a su paciencia.

Herramientas para optimizar la calidad de los videos

Ahora que ya tienes claro lo que Google espera de ti, es hora de poner manos a la obra y empezar a crear los mejores videos para tu canal. Wondershare Filmora es el software que necesitas para crear los videos de mejor calidad. Cuenta con una amplísima variedad de herramientas de IA y más de dos millones de recursos creativos a tu disposición. Algunas de las herramientas más útiles de este software son:

Edición inteligente con IA

Quiénes no tienen una amplia experiencia editando videos se benefician mucho de características como la edición inteligente con IA de Filmora. Esta herramienta te permite crear un esbozo de la edición de tu video pulsando un solo botón. Lo único que necesitas es cargar los videos que quieres emplear en tu proyecto, y la inteligencia artificial se encargará de todo lo demás. ¿Imaginas eso?

Además, esta herramienta de edición inteligente también es capaz de incorporar clips de video desde su biblioteca multimedia en función del contenido que tenga tu proyecto. Estos clips de video pueden ser de libre uso, de manera que no tendrás que preocuparte por ellos. Se trata de una característica muy difícil de encontrar en otros editores de video y que puede ayudarte a crear videos de la mayor calidad en cuestión de minutos.

Eliminación del grano de los videos

Otro problema de calidad de los videos de YouTube que puede lastrarlos en el algoritmo es la nitidez de la imagen. Wondershare Filmora utiliza una IA que elimina grano de video, de manera que incluso si las condiciones de grabación no eran óptimas podrás crear unos videos de alta calidad para publicarlos en YouTube. Lo único que necesitas es pulsar un botón y esperar a que la inteligencia artificial se encargue de todo lo demás.

Esta característica es especialmente útil para quienes graban videos en exteriores o en condiciones de poca luz. A veces sencillamente no podemos dedicar todo el equipo que nos gustaría para grabar videos en ciertas condiciones, pero la herramienta de eliminación del grano de los videos nos ayudará en estas circunstancias.

Optimización del sonido con IA

La inteligencia artificial de Filmora también se puede utilizar para optimizar la calidad del sonido de forma análoga. Ya no tendrás que depender de complejos editores de sonido para realizar ajustes en un sinfín de parámetros que la mayoría de la gente ni siquiera entiende del todo bien. Ahora, la IA se encargará de todo lo necesario, y tú solo necesitarás activar la herramienta de optimización del sonido y esperar los resultados.

Esta característica es ideal para todo tipo de videos, pero resulta especialmente relevante para los videos donde el sonido tiene un mayor peso, como los videoclips musicales o los podcasts. Además, mucha gente disfruta de los videos de YouTube con auriculares de alta calidad, así que cada detalle del sonido –incluyendo sus imperfecciones– se amplifica. Por eso es tan importante que lo optimices todo lo que puedas.

Edición multicámara

La IA de Filmora es excelente para crear videos desde múltiples ángulos con mucha mayor facilidad. Si estás utilizando diferentes cámaras para grabar tus videos, seguramente sabrás que ensamblar estas distintas tomas requiere de bastante tiempo y paciencia si se realiza de forma manual. En cambio, la edición multicámara con inteligencia artificial de Wondershare Filmora es capaz de hacer todo esto en mucho menos tiempo.

La clave de esta herramienta pasa por el análisis del sonido como referencia para ensamblar los videos desde distintos ángulos. Ya no tendrás que preocuparte por el encaje de los videos. Filmora se encargará de todo por ti, así que lo único que deberás hacer es activar esta herramienta de IA y esperar unos momentos a que se complete la edición.

Sigue estos consejos para crear videos con una alta retención en YouTube

A la hora de crear videos que triunfen en el algoritmo de YouTube, la calidad de la edición con Wondershare Filmora te ayudará muchísimo a triunfar, pero también deberás poner de tu parte en la composición del video. Considera estas recomendaciones para crear videos con una gran capacidad para cautivar a tu audiencia y convencer al algoritmo de YouTube:

· Comienza con buen pie. Empieza a lo grande. Los primeros segundos de tu video deben explicar bien a las claras el tema que pretenden abarcar, anticipando un contenido que sea realmente atractivo para tus espectadores. No les des la oportunidad de echarse atrás. ¡Convéncelos desde el primer segundo!

· Asegúrate de que todo el contenido sea relevante. Por supuesto, un gran arranque no sirve de nada si el resto del video no mantiene el interés de la audiencia. Es importante que el contenido de todo el video sea consistente con su tema principal, y que cada sección del video aporte valor para tu audiencia.

· Mantén un ritmo constante y dinámico. Asegúrate de mantener un ritmo que sea muy constante y lo bastante ágil como para que tu audiencia permanezca enganchada de principio a fin. Puedes considerar introducir pequeños anticipos sobre lo que vendrá después, pero asegúrate de que no entorpezcan el ritmo de visualización.

· Reserva lo mejor para el final. Tu objetivo es que tus espectadores continúen viendo tus videos hasta el último segundo, así que el final de tus videos debería reservar lo mejor del tema. No le ofrezcas a tu audiencia lo más interesante en el primer momento, porque entonces es probable que se marchen antes de terminar el video.

¡Descubre todo lo que Filmora puede hacer por tu canal de YouTube!

Como ves, YouTube lo pone cada vez más difícil para triunfar en su plataforma, ¡pero no te preocupes! Con Wondershare Filmora tendrás todas las herramientas que necesitas para crear videos de la mejor calidad en mucho menos tiempo. Gracias a su amplísima biblioteca de recursos y a su IA de última generación, este software tiene todo lo que te hace falta para triunfar en YouTube. ¡Descarga Wondershare Filmora y descubre ahora todo su potencial!