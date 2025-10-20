logo pulso
¿Cómo fotografiar el cometa 'Lemmon' con tu celular?

No te pierdas la oportunidad de observar el cometa Lemmon en el cielo mexicano

Por El Universal

Octubre 20, 2025 03:06 p.m.
A
¿Cómo fotografiar el cometa Lemmon con tu celular?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El cometa C/2025 A6, conocido como Lemmon, se ha convertido en uno de los fenómenos celestes más esperados del año.

Visible desde México y otros países del hemisferio norte, su paso no requiere telescopio para admirarlo, aunque capturarlo en fotografía sí exige algunos trucos y herramientas según el nivel de detalle que se busque.

¿Cuándo y dónde se podrá ver el cometa Lemmon?

Según el sitio especializado en astronomía Star Walk, el momento ideal para observar el cometa Lemmon será entre el 25 y el 31 de octubre, cuando su luminosidad se intensifique y sea visible a simple vista en cielos despejados.

En México, se podrá localizar hacia el horizonte occidental después de la puesta del sol, aproximadamente entre las 18:30 y las 20:15 horas, según la región. Se recomienda consultar aplicaciones de astronomía para ubicar su posición exacta y planificar la observación.

¿Cómo fotografiar el cometa con un smartphone?

Capturar el cometa con un teléfono móvil es posible siguiendo estos pasos:

Colocar el teléfono sobre un trípode o superficie estable.

Activar el modo Noche o Astrofotografía, si el dispositivo lo permite.

Ajustar parámetros manuales en modo Pro:

ISO: 1600–3200

Exposición: 5–10 segundos

Apertura: lo más baja posible (ej. f/1.8)

Zoom: 1× o 2× para mayor claridad

Usar apps como Star Walk 2 para ubicar el cometa y guiar la composición.

Con estos ajustes, el cometa puede aparecer como una mancha tenue con su cola apenas visible, aunque la foto permitirá capturar detalles que a simple vista pasan desapercibidos.

¿Qué equipos avanzados se recomiendan para fotografiar el cometa?

Cámara con trípode:

Lente gran angular 14–35 mm o telecorto 85–135 mm

ISO 1600–3200

Exposición 5–20 segundos según la focal

Apertura amplia (f/2–f/2.8)

Enfoque manual sobre una estrella cercana

Montura motorizada:

Permite exposiciones largas de 30–120 s

Combina fotos del cometa y estrellas para obtener mayor detalle

Longitud focal 50–500 mm según combinación de equipo

Esta configuración avanzada revela detalles finos de la cola iónica y de polvo, además de diferencias de color que enriquecen la fotografía astronómica.

