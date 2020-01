¿Cómo mejorar tu seguridad en Facebook?

Facebook ha estado en el ojo del huracán en diversas ocasiones acusada de no proteger bien la información personal de sus usuarios pero ¿tú has hecho lo necesario para estar seguro en la red social? Descubrirlo es muy fácil.

La plataforma acaba de actualizar su herramienta de Comprobación Rápida de Privacidad (Privacy Checkup) y, para que saques ventaja de ello, te decimos cómo puedes revisar y, en su caso, cambiar la configuración de tu cuenta para hacerla más segura.

De una manera simple puedes controlar quién ve el contenido que compartes, cómo es utilizada tu información y revisar quiénes pueden ver datos en tu perfil como tu número telefónico y dirección de correo electrónico.

Piensa que mantener la seguridad de tu cuenta es tu responsabilidad y que si das permiso a todas las aplicaciones de iniciar sesión con Facebook o aceptas todas las invitaciones de amistad podrías poner en peligro información sensible.

Para conocer cómo estás usando Facebook solo sigue estos pasos:

En la computadora ve "Ayuda rápida" o al signo de interrogación (?) en la parte superior derecha de la pantalla y elige la opción Comprobación Rápida de Privacidad. En móviles, en el lado superior derecho de la pantalla encontrarás el menú principal. Al hacer clic elige "Configuración y Privacidad", después "Accesos Directos de Privacidad" y luego "Revisar algunas opciones de privacidad importantes".

Una vez que estés en ese menú podrás configurar temas como: ¿Quién puede ver lo que compartes? Incluyendo tu información de perfil, publicaciones e, incluso, puedes bloquear a otros usuarios. ¿Cómo proteger tu cuenta? Aquí podrás cambiar tu contraseña y elegir cómo quieres ser notificado en caso de que se detecte un inicio de sesión extraño.

¿Cómo pueden buscarte las personas en Facebook? Controla quién puede enviarte invitaciones de amistad y cómo pueden localizarte, por ejemplo a través de tu correo electrónico. En el apartado "Tu configuración de datos en Facebook" verás todas las aplicaciones a las que les has dado permiso de acceder a información de tu perfil. Ahora ya sabes cómo mantener tus datos seguros en esta red social.