CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los tenis blancos son un calzado básico que la mayoría de las personas tienen en su armario. Las personas eligen este tipo de zapatos por su versatilidad en combinaciones con sus prendas.

Sin embargo, ser tan popular no elimina su defecto; regularmente se manchan o ensucian con mucha facilidad y con el tiempo tienden a producir manchas amarillas.

Es por eso que en esta ocasión te traemos algunos consejos prácticos para que puedas lucir unos tenis más blancos y evitar las manchas amarillas.

¿Cómo quitar las manchas amarillas a los tenis blancos?

El sitio web de calzado deportivo y urbano Panam, menciona algunas de las técnicas efectivas para quitar por completo las manchas amarillentas que pueden afectar la apariencia de tus tenis.

Bicarbonato de sodio y vinagre blanco: Mezcla 2 cucharadas de bicarbonato de sodio con 1 cucharada de vinagre blanco y agua tibia hasta obtener una pasta. Luego, aplica la pasta sobre las manchas amarillas y frota suavemente. Déjalo actuar durante 30 minutos y finalmente retíralo con un paño húmedo.

Jabón Neutro y Agua Tibia: mezclar agua tibia con jabón neutro. Luego mezclar con una brocha y frotar suavemente sobre las manchas, enjuagar y dejar secar al aire a la sombra.

Peróxido de hidrógeno y bicarbonato de sodio: Mezcle 1 cucharada de bicarbonato de sodio con 1 cucharada de peróxido de hidrógeno. Luego aplica esta pasta sobre la mancha, déjala reposar de 15 a 20 minutos y enjuaga con agua tibia.

Es importante mencionar que existen otras técnicas extra que podrías utilizar para complementar la limpieza de tus tenis, en el caso de las suelas puedes aplicar pasta de dientes y limpiar con un cepillo, de igual manera puedes optar por un borrador mágico que se vende en los supermercados, el cual debes mojar un poco y luego frotar sobre la mancha de la suela.

Por último, recuerda que para evitar estas manchas o mantener tus zapatillas más limpias es importante que adquieras el hábito de limpiarlas periódicamente, evites la exposición directa al sol, utilices productos adecuados y almacenes tus zapatos correctamente.