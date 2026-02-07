¿Cómo saber si tu computadora fue hackeada?

Para muchas personas, la computadora es un medio importante en el área del trabajo o en el estudio, y esto no sólo se mide por las tareas que realizan con ella, sino por la cantidad de datos, claves, contraseñas y cuentas que almacena.

Pero ese mismo volumen de información hace que sea un blanco para actividades como el hackeo, que puede ocurrir mediante la descarga de archivos en Internet, al abrir enlaces maliciosos o con dispositivos USB infectados.

Aunque el método es casi impredecible, las señales de que ha ocurrido un hackeo son muy evidentes y aquí te enseñamos a reconocerlas.

¿Cuáles son las señales de una computadora hackeada?

Los expertos de Kaspersky señalan que un hackeo ocurre cuando una persona no autorizada obtiene acceso a una computadora o a la información que contiene.

Generalmente, puede suceder a través de virus, correos electrónicos falsos, descargas inseguras o PDFs maliciosos. Todos estos recursos lucen como reales, pero si no tienes cuidado pueden introducir un malware a tu dispositivo.

Aunque el usuario no se da cuenta de inmediato de que su equipo ha sido hackeado, poco a poco aparecen señales como:

· Lentitud repentina del sistema, incluso al realizar tareas simples. Esto puede deberse a programas maliciosos que se ejecutan en segundo plano.

· Aparición de ventanas emergentes o anuncios constantes, especialmente si no se está navegando por Internet.

· Programas que se abren o cierran solos.

· El cursor se mueve solo y sin intervención del usuario.

· Cambios inesperados en la configuración del sistema, como un navegador distinto al habitual o una página de inicio modificada.

· Notificaciones de intentos de inicio de sesión en cuentas personales.

· Archivos y apps desconocidas que el usuario no recuerda haber descargado.

· Finalmente, y la señal más importante, es si el antivirus fue desactivado sin motivo aparente.

¿Cómo proteger tu computadora de un hackeo?

La prevención es la mejor herramienta para evitar hackeos en tus dispositivos, ya sea una computadora o celular. Por eso, antes de navegar por Internet, es importante blindar tu equipo.

En primer lugar, el fabricante Lenovo recomienda mantener el sistema operativo y los programas actualizados, ya que las actualizaciones corrigen fallas de seguridad.

Otra medida imprescindible es instalar un antivirus confiable y mantenerlo activo, lo que permite detectar y eliminar amenazas a tiempo.

En la medida de lo posible, utiliza una VPN para cifrar el tráfico y darte mayor privacidad. Aunque esto no impide la infección con malware, ofrece una capa extra de seguridad.

ESET, compañía de software de ciberseguridad, también recomienda crear contraseñas seguras, combinando letras, números y símbolos, y evitar usar la misma en varias cuentas.

Las contraseñas, pines y claves sencillas hacen que los hackers las vulneren fácilmente. Así que es mejor crear combinaciones poco comunes y actualizarlas cada 3 meses.

De igual manera, los expertos sugieren desconfiar de correos electrónicos sospechosos, enlaces desconocidos y archivos adjuntos inesperados; y descargar programas solo de sitios oficiales.

Con las anteriores medidas se puede disminuir significativamente la posibilidad de que una computadora sea hackeada.