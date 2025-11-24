logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Fotogalería

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Conjunción de Venus y Mercurio podrá verse en México

El fenómeno será visible al amanecer hacia el horizonte este durante unos 30 minutos.

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 10:58 a.m.
A
Conjunción de Venus y Mercurio podrá verse en México

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- El mes de noviembre traerá varios eventos astronómicos que atraerán la mirada de cientos de amantes de la astronomía.

LEA TAMBIÉN

Lluvia de meteoros Leónidas: consejos para una observación exitosa

Asegúrate de estar listo para disfrutar del espectáculo astronómico de la Lluvia de meteoros Leónidas en noviembre

Durante este periodo se registrará una conjunción relevante entre Venus y Mercurio al amanecer, un fenómeno observable en distintas regiones bajo condiciones favorables de clima y visibilidad.

En México será posible observar la conjunción siempre que se respeten los horarios y la dirección correcta. El fenómeno podrá apreciarse las mañanas del lunes 24 y martes 25 de noviembre, cuando ambos planetas aparecerán próximos entre sí antes de la salida del Sol. Para localizar el punto exacto se recomienda dirigir la vista hacia el horizonte este, donde permanecerán visibles alrededor de 30 minutos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Venus será el punto más sencillo de identificar gracias a su magnitud aproximada de –3.9, lo que permitirá distinguirlo con rapidez en el cielo oscuro. Mercurio se ubicará muy cerca, separado por poco más de un grado, aunque con una magnitud cercana a +1.9, que requerirá un enfoque más preciso.

La observación de este evento astronómico requiere preparación debido al corto tiempo en el que ambos planetas permanecen visibles. Para una visualización precisa, se sugiere:

  • Seleccionar un sitio con horizonte despejado.
    Un lugar con vista libre hacia el este incrementa las posibilidades de apreciarlos desde el inicio del fenómeno.

  • Llegar con anticipación al punto de observación.
    Se recomienda estar en el sitio elegido al menos 20 minutos antes. Esto permite ajustar equipo, ubicar la posición exacta y adaptar la vista a la oscuridad.

  • Utilizar instrumentos ópticos sencillos.
    Aunque puede observarse a simple vista, binoculares o un telescopio pequeño facilitan distinguir la separación entre los planetas.

  • Revisar el pronóstico del clima.
    Nubes bajas pueden impedir la visualización. Consultar el clima ayuda a elegir mejor día y sitio.

  • Alejarse de zonas con contaminación lumínica.
    La iluminación urbana reduce el contraste; áreas oscuras permiten identificar mejor la posición de Mercurio y Venus.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Conjunción de Venus y Mercurio podrá verse en México
Conjunción de Venus y Mercurio podrá verse en México

Conjunción de Venus y Mercurio podrá verse en México

SLP

El Universal

El fenómeno será visible al amanecer hacia el horizonte este durante unos 30 minutos.

México registra más de 290 mil ciberataques diarios
México registra más de 290 mil ciberataques diarios

México registra más de 290 mil ciberataques diarios

SLP

El Universal

La firma Kaspersky revela cifras alarmantes sobre la ciberseguridad en México.

Beneficios de incluir verduras en la alimentación de tu gato
Beneficios de incluir verduras en la alimentación de tu gato

Beneficios de incluir verduras en la alimentación de tu gato

SLP

El Universal

Descubre cómo las verduras pueden mejorar la dieta de tu gato

¿Qué es el síndrome 22q11 qué se conmemora el 22 de noviembre?
¿Qué es el síndrome 22q11 qué se conmemora el 22 de noviembre?

¿Qué es el síndrome 22q11 qué se conmemora el 22 de noviembre?

SLP

El Universal

La fecha busca visibilizar esta condición genética poco frecuente y promover su diagnóstico temprano