Conjunción de Venus y Mercurio podrá verse en México

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- El mes de noviembre traerá varios eventos astronómicos que atraerán la mirada de cientos de amantes de la astronomía.

Durante este periodo se registrará una conjunción relevante entre Venus y Mercurio al amanecer, un fenómeno observable en distintas regiones bajo condiciones favorables de clima y visibilidad.

En México será posible observar la conjunción siempre que se respeten los horarios y la dirección correcta. El fenómeno podrá apreciarse las mañanas del lunes 24 y martes 25 de noviembre, cuando ambos planetas aparecerán próximos entre sí antes de la salida del Sol. Para localizar el punto exacto se recomienda dirigir la vista hacia el horizonte este, donde permanecerán visibles alrededor de 30 minutos.

Venus será el punto más sencillo de identificar gracias a su magnitud aproximada de –3.9, lo que permitirá distinguirlo con rapidez en el cielo oscuro. Mercurio se ubicará muy cerca, separado por poco más de un grado, aunque con una magnitud cercana a +1.9, que requerirá un enfoque más preciso.

La observación de este evento astronómico requiere preparación debido al corto tiempo en el que ambos planetas permanecen visibles. Para una visualización precisa, se sugiere: