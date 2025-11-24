Conjunción de Venus y Mercurio podrá verse en México
El fenómeno será visible al amanecer hacia el horizonte este durante unos 30 minutos.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- El mes de noviembre traerá varios eventos astronómicos que atraerán la mirada de cientos de amantes de la astronomía.
Durante este periodo se registrará una conjunción relevante entre Venus y Mercurio al amanecer, un fenómeno observable en distintas regiones bajo condiciones favorables de clima y visibilidad.
En México será posible observar la conjunción siempre que se respeten los horarios y la dirección correcta. El fenómeno podrá apreciarse las mañanas del lunes 24 y martes 25 de noviembre, cuando ambos planetas aparecerán próximos entre sí antes de la salida del Sol. Para localizar el punto exacto se recomienda dirigir la vista hacia el horizonte este, donde permanecerán visibles alrededor de 30 minutos.
Venus será el punto más sencillo de identificar gracias a su magnitud aproximada de –3.9, lo que permitirá distinguirlo con rapidez en el cielo oscuro. Mercurio se ubicará muy cerca, separado por poco más de un grado, aunque con una magnitud cercana a +1.9, que requerirá un enfoque más preciso.
La observación de este evento astronómico requiere preparación debido al corto tiempo en el que ambos planetas permanecen visibles. Para una visualización precisa, se sugiere:
Seleccionar un sitio con horizonte despejado.
Un lugar con vista libre hacia el este incrementa las posibilidades de apreciarlos desde el inicio del fenómeno.
Llegar con anticipación al punto de observación.
Se recomienda estar en el sitio elegido al menos 20 minutos antes. Esto permite ajustar equipo, ubicar la posición exacta y adaptar la vista a la oscuridad.
Utilizar instrumentos ópticos sencillos.
Aunque puede observarse a simple vista, binoculares o un telescopio pequeño facilitan distinguir la separación entre los planetas.
Revisar el pronóstico del clima.
Nubes bajas pueden impedir la visualización. Consultar el clima ayuda a elegir mejor día y sitio.
Alejarse de zonas con contaminación lumínica.
La iluminación urbana reduce el contraste; áreas oscuras permiten identificar mejor la posición de Mercurio y Venus.
