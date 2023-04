Conoce el nuevo Moto G53 5G

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Motorola presentó hace algunos días en México tres nuevos integrantes de la familia Moto G: los G13, G23 y G53; este último es el de mejores características, especialmente por ofrecer conexión 5G a un precio asequible, de acuerdo con la firma de Chicago.

En Tech Bit probamos este modelo y a continuación te contamos nuestras impresiones.

Diseño

El dispositivo conserva el diseño que ha caracterizado a Motorola recientemente. La pantalla de 6.5 pulgadas con orificio para la cámara frontal está ubicada en la parte delantera, con biseles delgados en general, a excepción del bisel inferior del panel IPS, que es un poco más grueso pero no afecta el diseño.

El marco del teléfono es cuadrado con bordes rectos, pero no son afilados, lo que lo hace cómodo de sostener en la mano.

La tarjeta Nano SIM y la MicroSD se insertan en la ranura que se encuentra en el lado izquierdo del teléfono, mientras que los botones de encendido y volumen están en el lado derecho del marco.

En la parte inferior, se encuentra un puerto de audio, un puerto USB Tipo-C y un altavoz, que ofrece una experiencia de audio estéreo. En la parte trasera del teléfono se encuentra el módulo de cámara, ubicado en la esquina superior izquierda. Este tiene un diseño minimalista y limpio, sin colores brillantes ni texto.

El Moto G53 cuenta con una superficie posterior mate, que es resistente a las manchas de grasa y fácil de mantener. Además, posee un diseño resistente al agua que lo protege de salpicaduras de agua o lluvia ligera, según Motorola. La carcasa del teléfono está hecha de plástico, lo que le da una construcción sólida y duradera.

Pantalla

Como se mencionó anteriormente, la pantalla es LCD de 6.5 pulgadas, sin embargo, su resolución es de HD+ 720 x 1600 píxeles. A pesar de este detalle, tanto el texto como el contenido multimedia (fotos y videos) en redes sociales luce bien.

Para compensar la resolución, el dispositivo cuenta con una frecuencia de actualización de pantalla de 120 Hz, la cual tiene tres modos: 120 Hz, 60 Hz y Automático, este último permite al teléfono cambiar entre frecuencias de actualización más altas y bajas según el contenido mostrado.

Cámaras

El Moto G53 cuenta con dos cámaras traseras, una principal de 50 megapíxeles y otra ultra gran angular de 2 megapíxeles. Aunque solo cuenta con dos cámaras, Motorola afirma que su teléfono tiene una "triple perspectiva", ya que también puede utilizarse como sensor macro y de profundidad.

En cuanto a la cámara frontal, el Moto G53 tiene una resolución de 8 MP y una apertura focal f/2.2 para videollamadas y selfies. En general, las fotos tomadas durante el día no presentan problemas, pero en las fotos nocturnas puede haber algo de ruido, incluso con el modo nocturno activado.

Hardware y software

El Motorola Moto G53 cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 480+ 5G de ocho núcleos y una GPU Adreno 619 para potenciar el rendimiento del dispositivo. Este procesador se fabricó en un proceso de 8 nanómetros.

La versión que probamos incluye 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, lo que puede ser suficiente para ejecutar apps de todo tipo, lo que incluye juegos móviles.

En cuanto al sistema operativo, este dispositivo viene con Android 13, con la interfaz casi sin modificar, por lo que tendrás una experiencia muy similar a lo ofrecido por Google con sus Pixel.

Batería

La batería del Moto G53 es de 5,000 mAh, pero su carga rápida de 20 W no es especialmente destacable. Con un uso normal, el teléfono puede durar alrededor de dos días y poco más de 6 horas de pantalla.

Otras de sus características son la integración de sonido estéreo (Dolby Atmos), y Moto Secure, función que le añade al celular herramientas extra de seguridad.

Con relación a su disponibilidad, se puede ordenar en dos colores, Azul Denim y Plata Ártica, por 4,999 pesos.