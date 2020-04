Consejos de seguridad para usar Zoom durante el home office

Las personas que realizan home office o teletrabajo a causa del confinamiento para evitar el contagio por Covid-19 han decidido usar herramientas digitales para video conferencias como Zoom.

Sin embargo, se evidenció que la plataforma es susceptible a la filktración de datos de los usuarios, al igual que sucede con el resto de plataformas de teleconferencia.

El incremento en el uso de Zoom hizo que la herramienta se convierta en objetivo de los ciberdelincuentes ya que pueden sustraer un mayor número de datos personales de los usuarios.

Por ello, compartimos una serie de consejos de Kaspersky para usar Zoom de manera segura.

1. Protege tu cuenta: al configurar tu cuenta de Zoom usa los mismos principios que utilizas con otras cuentas: contraseña segura, única y usa doble autenticación.

Zoom genera un ID personal de reunión, no lo compartas ya que cualquiera que conozca este dato podrá unirse a cualquier reunión que convoques.

2. Usa el correo de tu trabajo: Zoom considera que pertenecen a una misma empresa o grupo a las personas quienes tienen el mismo dominio, como @gmail.com o @yahoo.com, si utilizas tu correo empresarial tu información se encuentra más segura.

3. Falsas aplicaciones: no des clic en ligas a sitios que "parecen ser Zoom" y que recibes en un correo o ves en alguna página web. Para descargar la aplicación acude al sitio oficial o a las aplicaciones en Google Play o App Store.

4. No compartas videoconferencias en redes sociales: si tienes eventos online evita compartir la información en redes sociales. Existe una acción llamada "Zoombombing" y es cuando los troles interrumpen reuniones de Zoom con contenido ofensivo.

5. Usa contraseña para reuniones: configurar una contraseña para cada reunión garantiza que accederá solamente la gente a quien invitaste. Zoom estableció por defecto la protección con contraseña y recuerda que estas contraseñas nunca deben aparecer en redes sociales u otros canales públicos.

6. Activa sala de espera: cuando activas la opción de sala de espera en una reunión, que ahora se establece por defecto, permite que los participantes se encuentren en una zona previa a la reunión de manera que el anfitrión puede controlar quien accede y quien no. También te permite expulsar a una persona no deseada de una reunión y mandarla a la sala de espera.

7. Compartir pantalla: con esta opción es posible compartir la pantalla de la computadora de un participante, en este caso procura que sea el anfitrión quien pueda hacerlo, evita que varios asistentes puedan compartir su pantalla y, si no hay motivo para esta opción, desactívala.

8. Accede con cliente web: algunas versiones de acceso permiten a los ciberdelincuentes acceder a la cámara y al micrófono del dispositivo; otras permiten que los sitios web añadan usuarios a las llamadas sin su consentimiento previo. Zoom lo resolvió y dejó de compartir de los datos del usuario con Facebook y LinkedIn. Sin embargo es recomendable usar la interfaz web de Zoom en vez de instalar la aplicación en tu dispositivo.

9. Cifrado de extremo a extremo: el cifrado de los videos de Zoom no es total, pues no contempla la seguridad del servidor relacionado con el proveedor del servicio.

Este tema no necesariamente constituye una razón para abandonar Zoom; otros servicios populares de videoconferencia también carecen del cifrado de extremo a extremo, sólo evita tratar secretos personales o comerciales en Zoom.

10. Lo que se ve y escucha: antes de iniciar una videollamada considera lo que la gente verá o escuchará cuando te unas, lo mismo sucede con tu pantalla, si es que tienes pensado compartirla, cierra todas las ventanas que no te gustaría que otros vieran.