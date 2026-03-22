Consejos urgentes para mantener tu casa limpia y libre de insectos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Con la llegada de la primavera, el aumento en las horas de luz y el calor actúan como un interruptor biológico para diversas especies que han permanecido inactivas durante el invierno.

Departamento Medio Ambiente San Francisco alerta sobre aumento de insectos en primavera

De acuerdo con el Departamento del Medio Ambiente de San Francisco (SF Environment), este fenómeno natural provoca que insectos como las cucarachas, arañas y mosquitos abandonen sus escondites invernales para colonizar nuevos espacios.

La prevención se vuelve una necesidad crítica, pues el descuido en la higiene o el mantenimiento estructural puede transformar un avistamiento esporádico en una infestación severa. "Las termitas suelen salir de los nidos en esta época para reproducirse", advierte la firma especializada Alcora, subrayando la importancia de no confundir a las termitas aladas con simples hormigas, dado el daño estructural latente que representan para el mobiliario de madera.

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Fantastic Pest Control recomienda aislamiento físico para evitar plagas

La primera línea de defensa contra los invasores biológicos es el aislamiento físico de la vivienda. Según las directrices técnicas de la organización internacional Fantastic Pest Control, es imperativo realizar una inspección minuciosa de los muros, zócalos y perímetros de ventanas para sellar grietas con masilla o burletes.

Esta medida no solo impide el paso de hormigas, sino que bloquea las rutas de acceso de las cucarachas, las cuales son atraídas por restos de grasa y suciedad acumulada en zonas de difícil acceso.

Para fortalecer esta barrera, se recomienda la instalación de mallas mosquiteras en todos los puntos de ventilación. Asimismo, la gestión de la basura desempeña un rol determinante: retirar los desechos diariamente y mantener los contenedores herméticamente tapados reduce drásticamente los estímulos olfativos que atraen a las plagas.

El uso de repelentes naturales (como el vinagre o el bicarbonato de sodio) para la limpieza de superficies es una estrategia complementaria eficaz que ayuda a desorientar los rastros químicos que dejan insectos como las hormigas al buscar alimento.

El agua estancada es el principal factor de riesgo para la proliferación de mosquitos, especialmente en patios, macetas y canaletas. Los expertos en salud ambiental coinciden en que eliminar cualquier acumulación de líquido, incluso en bandejas de refrigeradores o piscinas sin tratamiento de cloro, es el paso más efectivo para interrumpir el ciclo de reproducción de los insectos voladores.

De igual forma, el almacenamiento de alimentos debe realizarse en recipientes de vidrio, metal o plástico duro, evitando dejar comida o agua para mascotas a la intemperie durante la noche, ya que esto constituye un "foco directo para multitud de insectos".

A continuación, se sintetiza el plan de acción urgente en pasos clave:

- Aislamiento estructural: Sella grietas y orificios en paredes y marcos de puertas de inmediato.

- Drenaje total: Revisa y vacía cualquier recipiente con agua estancada en exteriores e interiores.

- Higiene hermética: Guarda suministros en envases sellados y limpia derrames de grasa al instante.

- Mantenimiento vegetal: Poda plantas y elimina hojas secas para evitar nidos en jardines o terrazas.

- Orden en zonas oscuras: Limpia y despeja sótanos o desvanes, evitando la acumulación de humedad y desorden.

- Protección de mascotas: No dejes platos con alimento fuera del hogar tras las horas de comida.

- Consultoría profesional: En caso de detectar termitas aladas o una presencia masiva, contacta a especialistas antes de que el daño sea irreparable.