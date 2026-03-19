¿Cuándo y en qué bosques ver a la Mariposa Monarca este 2026?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El fenómeno migratorio de la mariposa monarca (Danaus plexippus) representa uno de los eventos biológicos más complejos y visualmente impactantes del hemisferio occidental.

Cada año, estos insectos recorren más de 4 mil kilómetros desde el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos para establecer sus colonias de hibernación en las zonas montañosas del centro del país.

De acuerdo con la World Wildlife Fund, la llegada de las colonias ocurre tradicionalmente a finales de octubre, pero es durante el primer trimestre del año, específicamente en febrero y marzo de 2026, cuando el espectáculo alcanza su mayor esplendor debido al aumento de la temperatura, lo que incentiva el vuelo de los ejemplares.

Santuarios principales y normativas de conservación

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para experimentar este evento, los observadores cuentan con espacios específicos que operan bajo normativas de conservación estrictas. Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los santuarios principales en el estado de Michoacán son El Rosario (en el municipio de Ocampo) y Sierra Chincua (en Angangueo).

En el Estado de México, destacan sitios como Capulín y Macheros (en Donato Guerra), así como La Mesa (en San José del Rincón) y Piedra Herrada (en Temascaltepec). La temporada oficial de apertura al público suele concluir a finales de marzo, momento en el que las mariposas inician su viaje de retorno hacia el norte.

Importancia de los bosques de oyamel para la mariposa monarca

De acuerdo con el Monarch Joint Venture, la salud de estas poblaciones está intrínsecamente ligada a la presencia de los bosques de oyamel (Abies religiosa), que funcionan como un microclima regulador. "Los bosques proporcionan el refugio térmico necesario para que las mariposas sobrevivan a las heladas invernales", señala el organismo internacional. Por ello, las autoridades de los santuarios exigen a los visitantes mantener silencio absoluto, evitar el uso de flash en las fotografías y no tocar a los ejemplares, garantizando que el ciclo de reproducción y descanso no sea interrumpido por la actividad humana.

Conforme a las investigaciones publicadas por la International Union for Conservation of Nature, la protección de los corredores migratorios es vital para evitar el declive de la especie. La deforestación ilegal y el uso de pesticidas en las rutas de tránsito reducen la disponibilidad de néctar, esencial para que la monarca acumule la energía necesaria para su larga travesía.

Para quienes planean su visita este 2026, la Monarch Watch recomienda realizar el ascenso a los santuarios durante las mañanas despejadas. Cuando el sol calienta los racimos de mariposas que cuelgan de las ramas, estas comienzan a desprenderse en cascada, creando una atmósfera naranja que cubre el dosel forestal.

De acuerdo con los expertos de Nature Conservancy, este comportamiento es una estrategia de supervivencia que permite a los insectos buscar alimento antes de su partida definitiva. La preservación de estos sitios no solo protege a la monarca, sino que garantiza la integridad de los servicios ambientales que estos bosques proporcionan a las comunidades locales.