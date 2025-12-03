Descubre el simbolismo de la Superluna Fría 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este mes, el cielo nocturno nos regalará la última y más esperada luna llena del año: la Superluna Fría. Este evento marca el cierre de un ciclo impresionante de tres superlunas consecutivas que iluminaron los cielos durante 2025.

La serie comenzó en octubre con la Superluna de Cosecha, seguida en noviembre por la Superluna del Castor, y ahora, en diciembre, la Superluna Fría será la gran protagonista.

¿Qué es la Superluna Fría y qué significa?

La Superluna Fría recibe su nombre de la tradición de la tribu Mohawk, una de las culturas nativas de América del Norte. Este nombre hace referencia a la llegada del invierno y la disminución de las temperaturas en el hemisferio norte, caracterizado por un clima más gélido en esta época del año. De ahí su relación con el frío de diciembre.

Más allá de su origen climático, la Superluna Fría se asocia también con conceptos simbólicos. Es un momento ideal para la reflexión y la introspección, simbolizando la quietud y la perseverancia.

En distintas partes del mundo, la luna de diciembre recibe varios nombres según las tradiciones. Se le conoce también como la Luna de Noche Larga, la Luna Antes de Yule, la Luna de Roble, la Luna de Navidad o incluso la Luna Amarga, todos nombres que hacen referencia a la temporada de invierno o a eventos culturales específicos.

¿Por qué es tan especial la Superluna Fría de 2025?

La Superluna Fría de diciembre es particularmente especial por varios motivos. En el hemisferio norte, esta será la luna llena más alta hasta el año 2042, lo que significa que alcanzará su punto más alto en el cielo.

Además, su salida y puesta se darán en los puntos noreste y noroeste, lo que garantiza que la Superluna Fría será visible durante la mayor parte de la noche, sin obstrucciones como montañas o edificios altos. Esto convierte el evento en una excelente oportunidad para los amantes de la astronomía y quienes disfrutan de la belleza del cielo nocturno.

Por otro lado, en el hemisferio sur, la situación es completamente opuesta. Allí, la Superluna Fría será la luna llena más baja en el cielo durante todo el año, mientras que la luna llena más alta en ese hemisferio ocurrió el 11 de junio.

¿Cuándo se podrá observar la Superluna Fría?

La Superluna Fría será visible entre este miércoles y el viernes 5. Este fenómeno coincide con el mes de diciembre, que es conocido por sus largas y oscuras noches, especialmente por la cercanía al solsticio de invierno.

En México y otras partes del hemisferio norte, se podrá disfrutar de la luna llena en su máxima expresión, con cielos despejados que harán posible la observación de este impresionante fenómeno astronómico.