Desparasitación en perros y gatos: ¿Cuándo y cómo hacerlo?

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Hoy en día, las mascotas se han convertido en un miembro más de la familia, por eso su salud y bienestar es una de las principales prioridades para los dueños de perros y gatos. La desparasitación no solo ayuda a prevenir infecciones y enfermedades, sino que también evita su contagio a otros animales y personas.

Este proceso de desparasitación debe realizarse de manera interna y externa. Los parásitos externos más comunes son los ácaros, las pulgas y las garrapatas, quienes se alojan en el pelaje de los animales y se alimentan de su sangre, provocando distintas afecciones en su piel como irritación e incomodidad.

Por otro lado, también existen parásitos internos como las lombrices y tenias (gusanos) o giardias y coccidias, las cuales pueden introducirse en el intestino de tu mascota de manera sigilosa y generar problemas digestivos en el portador, como diarreas, vómitos, pérdida de peso y anemia.

Antes de desparasitar a tu compañero de cuatro patas debes tener en cuenta algunos factores clave, entre ellos su edad, su raza, su estilo de vida y el entorno en que vive, el cual puede alterar el periodo de tiempo dependiendo de su actividad al aire libre o su contacto con otros animales o personas.

De acuerdo con el sitio oficial de la clínica veterinaria ESVET Especialidades Veterinarias, se recomienda desparasitar internamente a los cachorros una vez al mes hasta los seis meses de edad. Al pasar a la edad adulta, el sistema inmunológico del cachorro se fortalecerá, por lo que pasará a desparasitarse cada tres meses, cuatro veces al año. Por su parte, la desparasitación externa se debe hacer cada mes o cada 4/8 semanas.

Por su parte, la desparasitación interna en los gatos deberá empezar alrededor de la 2 o 3 semanas de vida y deberá realizarse cada 15 días hasta que cumpla los seis meses de edad. Al crecer, este proceso deberá repetirse cada tres meses, cuatro veces al año. La desparasitación externa podrá hacerse luego de las 8 semanas de vida, con un refuerzo mensual.