Día del Abuelo 2025: Ideas de regalos para sorprender a tus seres queridos mayores

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- Cada 28 de agosto, México conmemora el Día del Abuelo, una fecha destinada a reconocer a quienes han sido pilares en la vida de las familias.

Los abuelos son transmisores de tradiciones, guardianes de la memoria colectiva y referentes en la formación de valores. Más allá de su papel como guías, son personas que aprecian la cercanía, el cuidado y los detalles que surgen de la convivencia diaria.

Ante ello, el Día del Abuelo representa una oportunidad para expresar gratitud a través de obsequios que no solo tengan un valor material, sino que también aporten significado y utilidad en su vida cotidiana. Regalar no es únicamente entregar un objeto, es un acto que refleja reconocimiento, afecto y tiempo compartido.

8 ideas únicas para sorprender a los abuelos este 28 de agosto

Elegir un regalo especial puede parecer un reto, ya que debe ir más allá de lo convencional y responder a lo que cada abuelo disfruta o necesita. Por ello, la inteligencia artificial ha identificado ocho propuestas que combinan practicidad, afecto y la posibilidad de crear recuerdos duraderos este 28 de agosto.

Cofre de té o café de especialidad

Una selección de tés finos o cafés artesanales, acompañada de tazas personalizadas, puede transformar un momento cotidiano en una experiencia especial.

Almohada ergonómica o colchón ortopédico

El descanso es fundamental. Un producto diseñado para mejorar la postura y brindar comodidad nocturna puede contribuir de manera significativa a su bienestar.

Visita sorpresa de la familia

Un encuentro con hijos y nietos es un regalo que no requiere envoltura. La convivencia genera recuerdos valiosos y fortalece la unión familiar.

Experiencia gastronómica

Llevarlos a un restaurante o preparar una comida con sus platillos favoritos es una manera de compartir tiempo y fortalecer lazos alrededor de la mesa.

Plantas o flores

Un regalo natural que aporta frescura al hogar. El cuidado de una planta fomenta la atención y la serenidad, además de embellecer el entorno.

Kits de hobbies

Un set diseñado para un pasatiempo específico —como jardinería, pintura, manualidades o cocina— impulsa la creatividad y promueve el entretenimiento.

Ropa cómoda y elegante

Un abrigo ligero, una bata o un par de zapatos prácticos representan un detalle que combina funcionalidad y estilo.

Hamaca o sillón reclinable

Son opciones ideales para disfrutar de momentos de descanso, ya sea en casa o al aire libre, generando espacios de tranquilidad personal.