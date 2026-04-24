Día Sin Sombra 2026: Descubre la fecha de este fenómeno

El Día Sin Sombra 2026 se acerca y con él, los amantes de la astronomía podrán observar un fenómeno en que el Sol se alinea de forma vertical sobre una ubicación donde alcanza su punto más alto en el horizonte, conocido como cenit y provoca que los objetos verticales no proyecten sombra.

Fenómeno astronómico y zonas de observación

Este acontecimiento que genera gran impacto visual entre los curiosos podrá observarse desde distintas zonas de México ubicadas cerca del Trópico de Cáncer.

Durante el Día Sin Sombra, los rayos solares caen de forma perpendicular sobre la superficie terrestre. Esta alineación hace que las sombras de objetos verticales como edificios, árboles y postes se reduzca o desaparezca.

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Fechas y confirmaciones oficiales

Las fechas en las que ocurrirá el Día sin Sombra 2026 varía según la latitud de cada localidad. En México, el evento se manifiesta en distintos momentos del año dependiendo de la ubicación geográfica de cada ciudad.

Por ejemplo, en la Ciudad de México se pronostica que el Día Sin Sombra sea del 17 al 18 de mayo, mientras que en otros estados de la república se prevé que llegue del 19 al 23 de mayo dependiendo de la latitud.

Cabe destacar que entre más se aproxime la fecha, los expertos confirmarán con precisión la fecha y hora exacta en que el fenómeno llegará a cada zona del país.