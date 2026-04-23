Lluvia de Meteoros Líridas: ¿Cuál es la hora perfecta para verla?

CIUDAD DE

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

23 (EL UNIVERSAL).-se despide con uno de losmás llamativos del mes: la. Aunque su punto máximo ya pasó, el fenómeno aún se mantiene activo y ofrece noches ideales para observar destellos en el cielo.Este evento, considerado uno de los más antiguos registrados por la humanidad, sigue generandopor su intensidad y por la facilidad con la que puede apreciarse a simple vista.Elcomenzó el pasado 16 dey se extenderá hasta el 25. Aunque el pico máximo ocurrió entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de, todavía es posible observar meteoros en los días restantes.Lapara disfrutar de este fenómeno esy antes del amanecer. Durante ese lapso, el radiante —el punto desde donde parecen surgir los meteoros— se eleva en el cielo, ubicado en la, lo que mejora la visibilidad.De acuerdo con el, la lluvia de meteoros será visible en todo el hemisferio norte. Esto la convierte en una excelente oportunidad para observarla desde cualquier punto de, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.Las Líridas se producen cuando la Tierra atraviesa laque deja elen su, el cual tarda más de 400 años en completarse.Al ingresar a la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 49 kilómetros por segundo, estosy se desintegran, generando losque se conocen como estrellas fugaces. En algunos casos, estos meteoros pueden ser especialmente brillantes, lo que añade espectacularidad al evento.Para aprovechar al máximo este fenómeno astronómico, especialistas recomiendan:*Buscar un, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades*Evitar obstáculos como edificios, árboles o montañas*Permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 15 a 20 minutos*Consultar el pronóstico del clima para asegurar cielos despejados*Tener paciencia y permanecer al menos una hora observando*Llevar ropa abrigadora y algo cómodo para recostarse.