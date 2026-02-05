logo pulso
Eclipse Solar Anular 2026: Horario y Visibilidad Confirmados

El eclipse solar anular del 2026 se acerca. Conoce más sobre este evento astronómico único y cómo disfrutarlo al máximo.

Por El Universal

Febrero 05, 2026 01:01 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- El calendario astronómico de febrero demuestra una vez más que no viene a decepcionar este año. Luego de que la cautivadora Luna de Nieve iluminara el paisaje nocturno alrededor del planeta durante los primeros días del mes, el próximo gran evento ya se aproxima, y se trata de nada más y nada menos que el primer eclipse del 2026.

Este será un eclipse solar anular, también conocido como "anillo de fuego" por el imponente efecto visual que provoca, en el que la Luna cubrirá el centro del Sol -alrededor de 96% de su superficie visible-, dejando un anillo brillante de luz solar alrededor del borde.

Este primer eclipse solar del 2026 ocurrirá el próximo martes 17 de febrero. De acuerdo con Star Walk, el portal especializado en astronomía, el eclipse parcial comenzará aproximadamente a las 9:56 GMT, es decir, a las 3:56 de la madrugada (horario del centro de México), mientras que la anularidad iniciará a las 11:42 GMT o a las 5:42 en México.

Alcanzará su máximo esplendor a las 12:12 GMT; terminando su fase anular a las 12:41 GMT y concluyendo completamente alrededor de las 14:27 GMT, con una duración total de casi cuatro horas.

Sin embargo, esta cronología es una predicción global y las horas exactas siempre pueden variar según la ubicación exacta de donde se observe.

Lamentablemente, la mayor parte del mundo se perderá de este esperado fenómeno astronómico, pues la franja de visibilidad estará limitada a una pequeña región al sur del planeta.

El sur de Argentina y Chile, así como varios países al sur del continente africano -como Sudáfrica, Botsuana, Mozambique, Madagascar y Tanzania- podrán ver la fase parcial del eclipse.

Sin embargo, la fase anular, en la que la Luna se impondrá entre la Tierra y el Sol, generando el famoso "anillo de fuego", podrá apreciarse únicamente desde la Antártida.

