Eclipse Solar más largo del siglo: conoce su duración
El Eclipse Solar del siglo 2027 se espera con gran expectación debido a su duración de 6 minutos y 23 segundos. ¡Prepárate para este espectáculo astronómico!
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 14 (EL UNIVERSAL).- Durante las últimas semanas, diversas confusiones sobre la fecha del Eclipse Solar más largo del siglo han capturado la atención de cientos de usuarios en redes sociales, levantando gran interés sobre los detalles del esperado fenómeno astronómico.
Por este motivo, a continuación te diremos cuál es la fecha oficial y la duración total de este espectáculo de la naturaleza, ya que pasará a la historia como el eclipse solar más largo.
De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el calendario astronómico pronostica que el eclipse de sol se llevará a cabo el próximo 2 de agosto del 2027.
Este evento astronómico, adquirió gran relevancia ya que, según los datos de la NASA, tendrá una duración de 6 minutos y 23 segundos, por lo cual, los amantes del cielo se encuentran ansiosos por su llegada.
Lo que se puede ver durante un eclipse solar total dependerá de las condiciones meteorológicas y del lugar desde donde se mire. Hasta el momento se sabe que el eclipse solar total del 2 de agosto del 2027 tendrá una mayor visibilidad en las siguientes regiones de África, Europa y Medio Oriente:
España, especialmente en las regiones del sur como Cádiz y Tarifa.
Gibraltar.
Países del norte de África como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto.
Regiones del Medio Oriente como Arabia Saudí, Sudán, Yemen y Somalia.
