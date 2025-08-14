Organizaciones solicitan impuestos saludables en México

Ciudad de México, 14 ago (EFE).- Para reducir el consumo de productos que perjudican a los mexicanos con enfermedades, muertes, accidentes, violencia y generan fuertes cargas económicas al sistema de salud, organizaciones solicitaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a los secretarios de Salud y Hacienda, aplicar impuestos saludables al alcohol, tabaco, ultraprocesados y bebidas azucaradas.

Para ello, sugieren un 10 % para productos del tabaco; una cuota específica por litro de alcohol en cada tipo de bebida, y un 20 % para bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

En un comunicado, representantes del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (Ciep); del Centro de Análisis e Investigación Fundar; de la Red de Acción Sobre Alcohol (Rasa); del Poder del Consumidor, y de Salud Justa MX afirmaron que los "impuestos saludables cuentan con un gran apoyo social", sobre todo si lo recaudado se destina a fines sociales como aumentar recursos para proteger la salud pública.

Explicaron que los citados productos "generan altos costos económicos que toda la sociedad debe pagar": un 2 % del PIB por alcohol; 1.78 % en el caso de la obesidad y el sobrepeso, y un 0.57 % en el caso del tabaco.

"Los impuestos saludables pueden contribuir a revertir esos daños; las empresas que comercializan dichos productos deberían pagar más Impuesto Sobre la Renta (ISR) -su tasa efectiva es de apenas del 3.8 %-", apuntó Iván Benumea, coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar.

En ese sentido se expresó Judith Senyacen Méndez, directora adjunta de investigación en el Ciep, al señalar que "los impuestos saludables aplicados al alcohol y el tabaco sí funcionan" y que un aumento del 10 % en el precio del tabaco podría reducir su consumo en casi 4.25 %.

"México, en tabaco, aún no alcanza el 75 % de impuestos en el precio final, y en alcohol presenta de los menores impuestos en el mundo", remarcó.

En tanto, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, refirió que desde 2010 México no ha incrementado los impuestos a productos del tabaco, y aunque se indexaron con la inflación en 2019, las consecuencias económicas y sociales siguen siendo cuantiosas.

"El tabaquismo provoca más de 63 mil muertes al año, y es responsable de más de 429.000 nuevos casos de enfermedades como diversos tipos de cáncer; cardiovasculares, respiratorias, diabetes, entre otras", añadió.

Además, dijo, los costos sociales se estiman en 194,600 millones de pesos (10,440 millones de dólares), con una recaudación que apenas cubrió 46.9 millones de pesos (2.5 millones de dólares) en 2024. "Es decir, mientras las tabacaleras ganan, gobierno y sociedad pagan", resumió.

Por su parte, Luis Alonso Robledo, vocero de Rasa, expuso que el consumo de alcohol "afecta la salud de millones de personas y representa una pesada carga económica y social que todos terminamos pagando".

Precisó que los costos directos e indirectos de los daños asociados al consumo de alcohol, incluyendo gastos en salud, pérdida de productividad, violencia, accidentes y otros, alcanzan el 2 % del PIB, es decir, aproximadamente 552 mil millones de pesos (29,615 millones de dólares) cada año.

Mientras que el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, señaló que el consumo de bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados en México es el mayor en América Latina, y uno de los más altos en el mundo.

"Un impuesto del 20 % a esos productos reduciría en casi un millón los casos de obesidad, y recaudaría 104 mil millones de pesos (5,580 millones de dólares), suficientes para aumentar en un 60 % los recursos para el IMSS Bienestar", expresó.