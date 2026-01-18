El 2016 vuelve porque el presente ya cansa

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- En los últimos días, un nuevo fenómeno digital ha inundado las plataformas: el 2016. En redes sociales, usuarios comparten con nostalgia las modas que marcaron ese año: canciones, ropa, colores, celebridades, actores y hasta filtros de fotografía.

Las páginas principales de TikTok e Instagram vuelven a llenarse de fotografías granuladas, filtros de colores fantasía, estética vintage, maquillajes cargados, skinny jeans, canciones pop pegajosas y bailes con mímica, inundando el entorno digital de nostalgia y recuerdos idealizados.

Frases como "el 2026 es el nuevo 2016" o "Bienvenido 2016 2.0" se repiten en los feeds, mientras celebridades y figuras públicas se suman a la tendencia. De acuerdo con el medio estadounidense People, el hashtag #2016 acumula más de 1.7 millones de publicaciones en TikTok.

La idea de que "las modas siempre regresan" se refuerza ante la sobresaturación digital. En contraste con el ritmo actual, el 2016 es recordado como una etapa más lenta, bajo la consigna de "vive el presente". La aceleración tecnológica genera hartazgo, y muchos encuentran refugio en recuerdos de una época percibida como más simple. "La nostalgia siempre es complicada", explica la profesora Jessica Maddox a CNN.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Polémica por costo del retrato oficial de Noroña en el Senado El legislador comparó el costo de su retrato con otros en el recinto, generando controversia en redes sociales.

Otro factor es generacional: quienes eran jóvenes entonces hoy son adultos que buscan escapar de un entorno hostil y presionado. También influye el inicio de 2026, con un panorama incierto y tensiones políticas.

A ello se suma el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, serie de Netflix cuya primera temporada se lanzó en 2016 y marcó a toda una generación.

En la música dominaban el pop y los géneros urbanos: Justin Bieber, J Balvin, Maluma, Rihanna, Drake, Coldplay, Ariana Grande y Taylor Swift, entre otros, copaban las listas. En redes, las fotos eran imperfectas, los filtros exagerados y los collages saturados; Kylie Jenner marcaba pauta. En la agenda pública, la muerte de Juan Gabriel y el triunfo de Donald Trump dominaban titulares.

La moda apostaba por lo despreocupado: gargantillas, blusas de hombros descubiertos, playeras gráficas, tenis blancos y estampados llamativos. Los hobbies iban de manualidades a fenómenos virales como Pokémon Go.