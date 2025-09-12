El girasol más alto del mundo florece en Indiana como homenaje a Ucrania

FORT WAYNE, Indiana, EE.UU. (AP) — Cuando el inmigrante ucraniano Alex Babich está en su patio trasero en Indiana estirando el cuello para mirar más de 10 metros (35 pies) hacia el cielo, no solo ve un girasol. Contempla sus propias raíces y su futuro legado.

La flor, apodada "Clover" y confirmada el miércoles por Guinness World Records como el girasol más alto jamás medido, se eleva tan alto como un poste telefónico.

Lograr esta hazaña tiene un significado especial para Babich, de 47 años, ya que los girasoles son la flor nacional ucraniana.

Nacido y criado en Ucrania, emigró a Estados Unidos a los 14 años en 1991 tras el desastre nuclear de Chernóbil. Hace 7 años, comenzó a cultivar girasoles como un símbolo de su amor por su país natal. Su primer girasol medía 3 metros (13 pies) de altura, luego 4, luego 5. De inmediato, comenzó a preguntarse: "¿Hasta dónde podemos llegar con esto?" Babich dijo que la flor que rompió el récord fue el resultado de "prueba y error a lo largo de los años".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es uno de mis hijos", afirmó. "Estoy ahí todos los días cuidándolo".

El hijo humano de 10 años de Babich también tuvo una aportación importante que le dio su nombre a la imponente flor. Se subía al andamio y colocaba tréboles de cuatro hojas entre las hojas del girasol, para la buena suerte.

"Algún día moriré, pero las historias de esta flor vivirán", expresó. "Mis hijos contarán esta historia a los nietos".

El 3 de septiembre, cuando llegó el día de la medición, Babich estaba nervioso.

Unas 85 personas se reunieron para observar, entre ellas, varios jardineros expertos de una universidad local y representantes del Departamento de Pesos y Medidas del condado de Allen. Babich estaba en una llamada de WhatsApp con un representante de Guinness World Records. Un equipo de cámaras filmaba y un dron volaba sobre ellos. Incluso Icy D. Eagle, la mascota de los Fort Wayne Komets, el equipo de hockey sobre hielo de las ligas menores, estaba en el sitio, según Guinness.

Utilizaron una plataforma elevadora de más de 12 metros (40 pies) para medir la flor. Clover medía 10,94 metros (35 pies y 9 pulgadas), 5 pies (1,5 metros) más que el anterior poseedor del récord mundial en Alemania.

"Es muy emotivo", dijo Babich. "Es lo mejor que puede pasarle a alguien que cultiva gigantes".

Crecer en medio de la escasez de alimentos en Ucrania despertó el amor de Babich por la jardinería. Su afecto por los girasoles se profundizó tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

"Rezamos para que la guerra termine, para que los asesinatos se detengan", dijo Babich. "Solo esperamos que esto inspire a algunas personas en los lugares correctos. Ha sido suficiente tiempo".

El girasol ha sido durante mucho tiempo un símbolo nacional que representa la paz en Ucrania, y desde 2022, se ha convertido en un símbolo de solidaridad con el país. En un video viral publicado en los primeros días de la guerra, una mujer ucraniana confrontó a un soldado ruso, ofreciéndole "poner semillas de girasol en tu bolsillo para que crezcan cuando mueras".

En 1996, ministros de Estados Unidos, Rusia y Ucrania plantaron girasoles en la base de misiles de Pervomaysk para marcar el desarme nuclear del país. En 1986, tras la explosión en la planta nuclear de Chernóbil, que más tarde llevó a la familia de Babich a Estados Unidos, los científicos plantaron girasoles para eliminar toxinas del suelo.

El girasol de Babich pronto será la estrella de un documental, titulado "Bloom" ("Florecer"), cuyo lanzamiento está previsto este verano. Mientras tanto, el jardinero ha comenzado a plantar girasoles alrededor de los campamentos que visitó con su familia y a repartir paquetes de semillas a los niños en festivales.

Los paquetes tienen pegatinas con las palabras "Esparce el amor – semillas de girasol".