El New York Times lanza Crossplay, su primer juego multijugador

Para los suscriptores de The New York Times que están tan interesados en resolver Wordle o completar el crucigrama como en leer las últimas noticias políticas o de negocios, el miércoles es un gran día.

La popular unidad de juegos del Times lanzó Crossplay, un juego electrónico similar al Scrabble y es su primer juego multijugador diseñado. Es el 11vo juego del sitio Games, uniéndose a una oferta de rompecabezas que se jugaron colectivamente más de 11.200 millones de veces en 2025.

Productos complementarios como Games, una app de recetas de cocina y las recomendaciones de productos de Wirecutter han impulsado un notable crecimiento digital en el Times durante la última década.

"Ha sido un gran impulso para el periodismo", afirmó Dan Kennedy, profesor de la Universidad Northeastern. El Times dice que tiene alrededor de 3.000 periodistas en su plantilla, la mayor cantidad de su historia y más del doble de lo que tenía hace una década. Está prosperando en un momento difícil para la industria: más de 350.000 periodistas trabajaban en periódicos de Estados Unidos en 2005, y ese número se redujo a 91.550 el año pasado, según la Universidad Northwestern.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Kennedy intenta el crucigrama, en su día más fácil. Su hija, amante del Scrabble, probablemente estará emocionada con Crossplay. Le encanta Wirecutter, que el martes promocionó camas para gatos y un vibrador que también funciona como collar. Su esposa usa bastante la app Cooking, donde hay miles de recetas para todas las ocasiones.

"Por muy notable que haya sido, me rasco la cabeza ante las otras organizaciones de noticias que han intentado replicarlo", comentó Kennedy. "Parece que fueron tan completamente superados en esta idea que les resulta difícil competir".

Un sistema solar girando alrededor de las noticias

El Times se compara a sí mismo con un sistema solar. El periódico es el sol, y los otros productos serían los planetas girando a su alrededor.

Algunos se han referido en broma a él como una empresa de juegos que también da las noticias. La empresa de investigación YipitData informó en 2023 que los suscriptores pasaron más tiempo en Juegos que con el periódico digital (la empresa no respondió a preguntas sobre si tenía datos más actuales).

El Times reportó 12,33 millones de suscriptores para finales de septiembre pasado, un aumento del 9% desde 2024 y todos menos alrededor de medio millón de ellos digitales. Los ingresos por suscripción para productos totalmente digitales aumentaron 14%. Aproximadamente la mitad de los suscriptores del Times compran un paquete mensual de 30 dólares que agrupa todos sus productos, el resto compra porciones de lo que ofrece a la carta. El año pasado se observó una disminución en las personas que se suscriben solo a las noticias.

"Ahora me levanto de la cama por la mañana sabiendo que el trabajo que hago está haciendo avanzar la misión que tenemos como empresa: buscar la verdad, entender el mundo, mantener a los periodistas independientes y bien financiados", dijo Jonathan Knight, jefe de juegos de la empresa. "Si puedo jugar un papel en eso, es increíblemente gratificante".

Los rompecabezas, concursos y juegos no son novedosos para los periódicos; el Times introdujo su crucigrama en 1942 y se digitalizó en 2009. Fue a finales de la última década cuando su juego de ortografía se hizo popular, particularmente entre las personas intimidadas por el crucigrama.

El cambio de juego para la app Games

Los ejecutivos del Times se dieron cuenta del potencial y actualizaron la marca de su app en 2020. Pero el cambio de juego llegó en 2022.

Desarrollado por un ingeniero de software de Brooklyn llamado Josh Wardle, el adictivo rompecabezas conocido como Wordle requiere que los jugadores adivinen una palabra de cinco letras eliminando letras potenciales. Cuantas menos vueltas se necesiten, mejor. Knight se enteró de él por colegas que lo vieron en internet; actuó rápido y compró el juego a Wardle semanas después de jugarlo por primera vez.

El año pasado, Wordle se jugó 4.200 millones de veces. Las redes sociales matutinas se llenan de personas publicando sus resultados y alardeando de —o lamentando— su desempeño ese día.

"Sabía que podíamos llegar a esta escala", dijo Knight sobre su sitio. "No pensé que podríamos llegar a ella en esta cantidad de tiempo".

El ritmo de Wordle —una palabra al día— es algo que el equipo de Knight tiene en mente. Siempre están probando nuevos juegos, pero mantienen altos estándares, y generalmente agregan un nuevo juego al año. Knight no quiere un sitio con 30 o más juegos, algunos de ellos de baja calidad. "Queremos asegurarnos de que todo lo que hacemos esté hecho a mano", dijo.

"Respetamos tu tiempo", dijo Knight. "No estamos tratando de que estés en la aplicación todo el día. No te estamos molestando para que vuelvas. No queremos un compromiso 24/7. Queremos un hábito diario muy saludable donde te sientas bien con lo que has hecho".

Una adición popular ha sido Connections (Conexiones), donde las personas necesitan agrupar diferentes cosas que se relacionan entre sí. Pero no todos los juegos funcionan. Dígitos, un rompecabezas lógico con números, fracasó a pesar de dos intentos. La conclusión, dice Knight: "Hemos sido cautelosos con los juegos de matemáticas y números desde entonces".

Acercándose a la audiencia para juegos de palabras

El equipo de Games se mantiene en contacto con los usuarios a través de un boletín y foros dedicados a rompecabezas específicos. "Son fanáticos", dijo Knight. "Les importa mucho. Son muy apasionados. También son personas muy amables y alegres, y realmente valoramos interactuar con la comunidad todo el tiempo".

La popularidad duradera del juego de mesa Scrabble apunta al potencial de Crossplay, y mejorar la aplicación Scrabble Go, llena de anuncios, parecería un listón bajo que superar. Los juegos son similares, aunque hay algunas pequeñas diferencias en cómo se juega Crossplay: cómo está diseñado el tablero de juego y algunos valores de letras, por ejemplo.

Las personas pueden invitar a amigos a jugar o competir contra una computadora, llevar un registro de los récords y participar con la función Cross Bot, que ofrece un análisis posterior al juego y les dice a los jugadores sobre movimientos que podrían haber hecho para obtener más puntos. A diferencia de algunos de los otros juegos individuales del Times, las personas pueden descargar una aplicación específica de Crossplay.

Juego en marcha, tanto para los usuarios como, está claro, para el Times.