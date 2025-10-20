logo pulso
Ciencia y Tecnología

El presidente del COLSAN recibe premio José C. Valadés 2025

El Premio José C. Valadés 2025 reconoce la trayectoria académica del Dr. Vázquez Salguero.

Por Redacción

Octubre 20, 2025 08:42 p.m.
El presidente de El Colegio de San Luis (COLSAN), Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, fue distinguido con el "Premio José C. Valadés" 2025, uno de los reconocimientos más importantes en el ámbito de la historia y las ciencias sociales en México. El académico, doctor en Historia por la UNAM y miembro nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, ha destacado por su labor en la preservación del patrimonio documental y la promoción de la investigación histórica desde San Luis Potosí.

Con una trayectoria sólida en la docencia, la gestión académica y la investigación, Vázquez Salguero ha sido pieza clave en la organización y rescate de archivos históricos, así como en la creación de plataformas digitales para la difusión de acervos públicos y privados. Ha impulsado proyectos de gran relevancia, como la Ley de Archivos de San Luis Potosí y el fortalecimiento del Centro de Documentación del COLSAN, que hoy resguarda valiosos fondos históricos, fotográficos y cinematográficos.

El reconocimiento reafirma el compromiso del Dr. Vázquez Salguero con la preservación de la memoria histórica, además de enriquecer el acervo cultural de San Luis Potosí.

