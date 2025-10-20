Dre Greenlaw Suspendido por Conducta Antideportiva en la NFL

NUEVA YORK (AP) — El linebacker de los Broncos de Denver Dre Greenlaw fue suspendido por la NFL por un juego el lunes debido a conducta antideportiva tras una victoria por 33-32 sobre los Giants de Nueva York

La NFL dijo que Greenlaw violó la Regla 12, Sección 3, Artículo 1(b), que prohíbe "el uso de lenguaje o gestos abusivos, amenazantes o insultantes hacia oponentes, compañeros de equipo, oficiales o representantes de la Liga".

El jugador de 28 años tiene tres días para apelar su suspensión bajo el acuerdo colectivo de la liga. Los Broncos, líderes del Oeste de la AFC (5-2), recibirán el domingo a los Cowboys de Dallas.

Greenlaw firmó un contrato de 31.5 millones de dólares por tres años con Denver en la primavera después de pasar sus primeras seis temporadas con San Francisco. Salió de la lista de lesionados el sábado tras recuperarse de una lesión en el cuádriceps que le había molestado durante meses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según la liga, tras la histórica remontada de los Broncos contra los Giants, Greenlaw persiguió al árbitro Brad Allen y lo amenazó verbalmente mientras intentaba salir del campo. Tuvo seis tacleadas en 21 jugadas el domingo.