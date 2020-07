El servicio de WhatsApp vuelve a fallar

Este lunes, la app de mensajería instantánea WhatsApp volvió a presentar fallas en su servicio.

De acuerdo con el portal DownDetector, los problemas más reportados son: 55 por ciento de los usuarios no pueden conectarse al servicio y el 44 por ciento no puede recibir ni eviar mensajes.

De igual manera, los principales países donde se reportan fallas son Uruguay, Brasil, Chile, Colombia y México.

WhatsApp se cae a principios de julio

Esta no es la primera vez que la plataforma de mensajería instantánea se cae. Tan solo el 14 de julio de 2020 hubo una falla en la aplicación que inundó, y se volvió tendencia, en Twitter. Ese día, las fallas reportadas incluían que la hora de la última conexión no aparecía; también mencionaron que la aplicación no indicaba si los usuarios estaban en línea.

Del mismo modo, ese mismo día, se reportó que el inicio de sesión en WhatsApp Web, vía escaneo de código QR, no era posible. Otros usuarios dijeron que tampoco era posible enviar o recibir notas de voz y audios.

Downdetector, una página web dedicada a recabar datos sobre fallas en aplicaciones, indicó que ese día, la aplicación comenzó a presentar fallos alrededor de las 11 de la mañana. Otros datos recabados por el portal indicaban que los problemas más reportados eran: 73 por ciento de conexión; 23 por ciento para enviar o recibir mensajes; y 3 por ciento para iniciar sesión.

Esta falla fue a nivel internacional. Entre los países más afectados, según el mismo sitio web, los países más afectados fueron México, Brasil, Argentina, Colombia, Inglaterra, España y Países Bajos.

El mes anterior, específicamente el 19 de junio, usuarios también reportaron fallas en el servicio de WhatsApp. Ese incidente también estuvo relacionado a los ajustes de privacidad. En redes, las quejas incluían que la aplicación no mostraba si los contactos de los usuarios estaban en línea, tampoco se podía ver la última hora de conexión ni la confirmación de lectura de mensajes.

Además, los ajustes de privacidad tampoco funcionaban como esperado. Estos ajustes permiten activar y desactivar la hora de última conexión, confirmaciones de lectura, entre otros. Las fallas del 19 de junio incluían el mensaje de error "fallo en la actualización de los ajustes de privacidad, por favor inténtelo más tarde", al intentar modificar cualquiera de estas opciones.

Otra caída reciente de la plataforma, también muy sonada, fue la que ocurrió el 1 de abril de 2020. Ese día, no solo WhatsApp presentó fallas a nivel global, sino también Facebook e Instagram tuvieron problemas, según reportaron los usuarios.

El problema se originó en WhatsApp e Instagram, a las que se les unió Facebook poco después. Debido a que las tres plataformas pertenecen al mismo grupo, no sorprendió era de esperar que si dos de ellas ya presentaban fallas, lo hiciera la tercera.

Esa vez, la información recabada por Downdetector sobre las fallas de WhatsApp indicó que se habían reportado 57 por ciento de problemas de conexión; 38 por ciento para enviar y recibir mensajes; y 4 por ciento para iniciar sesión. Además, en la cuenta de Twitter del sitio WABetaInfo se informó que WhatsApp tenía fallos para descargar contenidos multimedia.