EN VIVO: Lanzamiento de misión lunar Artemis II

Este miércoles 1 de abril, el Centro Espacial Kennedy en Florida se convertirá en el epicentro de una emoción palpable. Gracias a la misión Artemis II de la NASA, la humanidad volverá a acercarse a la Luna después de más de cinco décadas.

El vuelo tendrá una duración aproximada de 10 días y marcará un antes y un después: será la primera misión tripulada que utilizará el cohete SLS (Space Launch System) junto con la nave espacial Orion.

A bordo viajarán Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto con Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense. Ellos serán los encargados de llevar esta misión más allá de la órbita terrestre, con el objetivo de generar conocimiento científico, abrir nuevas oportunidades económicas y sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte.

Este lanzamiento también marcará un hito histórico: será la primera vez que seres humanos viajarán tan lejos de la Tierra desde la misión Apolo 17 en 1972.

- ¿Cómo será la trayectoria hacia la Luna?

La NASA ha detallado que el cohete SLS impulsará la nave Orion con más de 8.8 millones de libras de empuje, alejándola progresivamente de la Tierra.

A medida que el cohete atraviese la atmósfera, irá liberando componentes clave: primero se desprenderán los propulsores de combustible sólido al agotarse, luego se separarán los paneles protectores del módulo de servicio y, finalmente, el sistema de aborto de lanzamiento, diseñado para actuar en caso de emergencia durante el ascenso.

En esta nueva etapa de exploración espacial, la misión evitará riesgos innecesarios. A diferencia de misiones pasadas, Artemis II seguirá una trayectoria de retorno libre, lo que significa que la nave describirá una ruta en forma de "8" que le permitirá rodear la Luna y regresar de manera natural gracias a la gravedad.

Fases de la misión Artemis II

1.- Lanzamiento

La misión despegará desde la Plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy. En esta primera etapa, el cohete llevará a la tripulación fuera de la atmósfera terrestre y la colocará en el espacio.

2.- Pruebas en órbita terrestre

Una vez en órbita, la cápsula Orion permanecerá alrededor de la Tierra durante unas 23 a 24 horas. Durante este tiempo, realizará pruebas clave mientras describe una órbita elíptica que alcanzará hasta 74 mil kilómetros de altitud.

3.- Inyección Translunar (TLI)

En esta fase, la etapa superior del cohete impulsará la nave rumbo a la Luna, superando una distancia de más de 370 mil kilómetros de la Tierra. A partir de este momento, Orion continuará su trayecto de forma autónoma.

4.- Viaje y sobrevuelo lunar

El trayecto hacia la Luna tomará alrededor de cuatro días. La nave pasará por la cara oculta del satélite, lo que provocará una interrupción temporal en las comunicaciones con la Tierra. Durante el sobrevuelo, se aproximará a unos 7 mil kilómetros de la superficie lunar y utilizará su gravedad para iniciar el regreso.

5.- Regreso a la Tierra

El viaje de vuelta también se extenderá por unos cuatro días. Durante esta etapa, la cápsula se dirigirá nuevamente hacia la Tierra, preparándose para una de las fases más críticas.

Reentrada y amerizaje

Finalmente, Orion reingresará a la atmósfera terrestre a velocidades superiores a los 38 mil km/h. A unos 122 kilómetros de altitud comenzará el descenso, enfrentando temperaturas extremas antes de amerizar en el océano Pacífico.

Este momento será tan delicado como el despegue, pero marcará el cierre de una misión que abrirá la puerta a una nueva era en la exploración espacial.

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