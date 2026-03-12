Especialistas indican cuándo retocar tinte para cubrir canas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).-

es una de las razones más comunes por las que muchas personas recurren al

. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cada cuánto tiempo se debe retocar el color para mantener unasin dañar la fibra capilar.La respuesta no es la misma para todos, ya quecomo eldel cabello, la, el tono elegido y elque se utilice.Aunque cada caso es diferente, loscoinciden en que existe unaparaen buen estado.Cada cuánto tiempo debes retocar el tinte paraEn la mayoría de los casos, elparase recomiendaEsto se debe a que elaproximadamente entre uno y un centímetro y medio al mes, lo que hace que las raíces comiencen a notarse, especialmente cuando hay contraste entre el color natural y el tinte.Cuando aparecen, el crecimiento suele ser más evidente, por lo que muchas personas optan por retocar únicamente esa zona en lugar deel cabello.Este proceso, conocido como, ayuda auniforme y al mismo tiempo evita exponer constantemente el resto del cabello aFactores que influyen en la frecuencia del tinteLatambién puede variar dependiendo de: quienes tienensuelen notar el: si el tinte es muy diferente al color natural del cabello, la raíz se hará visible más pronto.: loslas canas, pero también hacen que el crecimiento sea más evidente. En cambio, los semipermanentes pueden difuminar la transición.· Estilo de coloración: técnicas comopermiten espaciar más los retoques porque elmejor al color.Cómocuando tienes canasPara evitar retoques demasiado frecuentes, losalgunos· Usarpara cabello teñido.· Evitar lavar el cabello todos los días.· Utilizaro mascarillas.del calor excesivo.· Retocar únicamente la raíz cuando sea necesario.También existen alternativas comotemporales para, que ayudan aentre cada retoque.cuando se tienen canas no significa teñir el cabello constantemente, sino encontrar unay retoque adecuada que permita conservar un tono uniforme sin comprometer la