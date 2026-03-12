Especialistas indican cuándo retocar tinte para cubrir canas
Usar productos específicos y retocar solo la raíz ayuda a prolongar el tinte y cuidar la fibra capilar.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).-Cubrir las canas es una de las razones más comunes por las que muchas personas recurren al tinte para el cabello
. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cada cuánto tiempo se debe retocar el color para mantener una apariencia uniforme sin dañar la fibra capilar.
La respuesta no es la misma para todos, ya que depende de factores como el crecimiento natural del cabello, la cantidad de canas, el tono elegido y el tipo de tinte que se utilice.
Aunque cada caso es diferente, los especialistas en coloración coinciden en que existe una frecuencia aproximada para mantener el color en buen estado.
Cada cuánto tiempo debes retocar el tinte para cubrir las canas
En la mayoría de los casos, el retoque del tinte para cubrir canas se recomienda cada tres o cuatro semanas.
Esto se debe a que el cabello crece aproximadamente entre uno y un centímetro y medio al mes, lo que hace que las raíces comiencen a notarse, especialmente cuando hay contraste entre el color natural y el tinte.
Cuando aparecen canas en la raíz, el crecimiento suele ser más evidente, por lo que muchas personas optan por retocar únicamente esa zona en lugar de aplicar tinte en todo el cabello.
Este proceso, conocido como retoque de raíz, ayuda a mantener el color uniforme y al mismo tiempo evita exponer constantemente el resto del cabello a procesos químicos.
Factores que influyen en la frecuencia del tinte
La periodicidad del retoque también puede variar dependiendo de varios factores:
· Cantidad de canas: quienes tienen mayor porcentaje de canas suelen notar el crecimiento con más rapidez.
· Contraste entre colores: si el tinte es muy diferente al color natural del cabello, la raíz se hará visible más pronto.
· Tipo de tinte: los tintes permanentescubren mejor las canas, pero también hacen que el crecimiento sea más evidente. En cambio, los semipermanentes pueden difuminar la transición.
· Estilo de coloración: técnicas como mechas o reflejos permiten espaciar más los retoques porque el crecimiento se integra mejor al color.
Cómo prolongar el tinte cuando tienes canas
Para evitar retoques demasiado frecuentes, los expertos recomiendan algunos cuidados básicos:
· Usar shampoo y acondicionador para cabello teñido.
· Evitar lavar el cabello todos los días.
· Utilizar tratamientos hidratantes o mascarillas.
· Proteger el cabello del calor excesivo.
· Retocar únicamente la raíz cuando sea necesario.
También existen alternativas como sprays o polvos temporales para cubrir canas, que ayudan a disimular la raíz entre cada retoque.
Mantener el color cuando se tienen canas no significa teñir el cabello constantemente, sino encontrar una rutina de cuidado y retoque adecuada que permita conservar un tono uniforme sin comprometer la salud del cabello.
