Mon Laferte se suma al Festival "San Luis en Primavera"

El Festival Internacional San Luis en Primavera celebrará su quinta edición del 28 de marzo al 4 de abril, según se anunció oficialmente este jueves.

La apertura será el 28 de marzo en la Plaza de los Fundadores con el cantante español Miguel Bosé.

El 29 de marzo se presentará la tradicional Guelaguetza en el mismo foro, mientras que ese día el dúo cubano Gente de Zona ofrecerá un concierto en la Plaza de Aranzazú.

El 30 de marzo llegará el salsero Gilberto Santa Rosa; el 31 de marzo se presentará Lucero; y el 1 de abril el escenario recibirá al cantaor Diego El Cigala.

Para el 2 de abril tocará el turno a la DJ Jessica Audiffred en la Plaza de Aranzazú, y el cierre del festival será el 4 de abril con la cantautora Mon Laferte en la Plaza de los Fundadores.

La cartelera también incluye un homenaje a Juan Gabriel con artistas como Carlos Cuevas, Rocío Banquells y María del Sol, además de espectáculos infantiles, presentaciones de artistas locales y actividades culturales paralelas en distintos espacios de la ciudad, según sse informó.