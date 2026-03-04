Estudio advierte mayor amenaza por aumento del nivel del mar

El aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático podría amenazar a decenas de millones de personas más de lo que científicos y planificadores gubernamentales pensaban originalmente, debido a premisas de investigación erróneas sobre cuán altas ya son las aguas costeras, de acuerdo con un nuevo estudio.

Estudio revela subestimación en alturas costeras

Varios investigadores analizaron cientos de estudios científicos y evaluaciones de riesgos, y calcularon que en cerca del 90% de ellos se subestimaron las alturas de referencia del agua costera en un promedio de 30 centímetros (1 pie), de acuerdo con el estudio publicado el miércoles en la revista Nature. Este problema es mucho más frecuente en el Sur Global, el Pacífico y el Sudeste Asiático, y menos en Europa y a lo largo de las costas del Atlántico.

La causa es un desajuste entre la forma en que se miden las altitudes del mar y de la tierra, explicó el coautor del estudio Philip Minderhoud, profesor de hidrogeología en Wageningen University & Research, en Holanda. El científico atribuyó eso a un "punto ciego metodológico" entre las distintas maneras en que se miden ambos factores.

Cada método mide correctamente sus propias áreas, señaló. Pero donde el mar se encuentra con la tierra, hay muchos factores que no suelen tenerse en cuenta cuando se usan satélites y modelos basados en tierra. En los estudios donde se calcula el impacto del aumento del nivel del mar por lo general "no se mira el nivel del mar realmente medido, así que se usó esta cifra de cero metros" como punto de partida, indicó la autora principal Katharina Seeger, de la Universidad de Padua, en Italia. En algunos lugares de la región del Indo-Pacífico, la cifra es de cerca de 1 metro (3 pies), dijo Minderhoud.

Impacto en comunidades y planificación

Una forma sencilla de entenderlo es que muchos estudios suponen niveles del mar sin olas ni corrientes, cuando la realidad en el borde del agua es que los océanos son agitados constantemente por el viento, las mareas, las corrientes, los cambios de temperatura y fenómenos como El Niño, explicaron Minderhoud y Seeger.

Ajustar a una línea de base más precisa de la altura costera significa que, si los mares suben un poco más de 1 metro (3 pies), como ocurrirá para finales de siglo, según algunos estudios, las aguas podrían inundar hasta un 37% más de tierra y amenazar a entre 77 millones y 132 millones de personas más, se indica en el estudio.

Eso provocaría problemas para planificar y financiar los impactos de un mundo con temperaturas cada vez mayores.

Personas en riesgo

"Hay mucha gente para la cual el riesgo de inundaciones extremas es mucho mayor de lo que se pensaba", afirmó Anders Levermann, climatólogo del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, en Alemania, quien no participó en el estudio. Y en el Sudeste Asiático, donde el estudio halló la mayor discrepancia, se encuentra la mayor cantidad de personas amenazadas por el aumento del nivel del mar, agregó.

Minderhoud señaló a las naciones insulares de esa región como un área donde la realidad de la discrepancia se hace evidente.

Para la activista climática de 17 años Vepaiamele Trief, las proyecciones no son abstractas. En su isla natal, en el archipiélago de Vanuatu, en el Pacífico Sur, la línea de la costa ha retrocedido visiblemente durante su corta vida: las playas se han erosionado, varios árboles costeros han sido arrancados de raíz y algunas viviendas ahora están a apenas 1 metro (cerca de 3 pies) del mar durante la marea alta. En Ambae, la isla de su abuela, una carretera costera que va del aeropuerto a su aldea fue desviada hacia el interior por el avance del agua. Varias tumbas han quedado sumergidas y formas de vida enteras se sienten amenazadas.

"Estos estudios no son solo palabras en un papel. No son solo números. Son los medios de vida reales de la gente", manifestó. "Pónganse en el lugar de nuestras comunidades costeras: sus vidas van a quedar completamente trastocadas por el aumento del nivel del mar y el cambio climático".

Prestar atención al punto de partida

Este nuevo estudio trata, en gran medida, de cuál es la verdad sobre el terreno.

Los cálculos que pueden ser correctos para los mares en general o para la tierra no son del todo acertados en ese punto clave de intersección entre el agua y la tierra, dijeron Seeger y Minderhoud. Esto es especialmente cierto en el Pacífico.

"Para entender cuánto más alto está un pedazo de tierra que el agua, necesitas conocer la elevación de la tierra y la elevación del agua. Y lo que este artículo dice es que, en la gran mayoría de los estudios, lo que se ha hecho es simplemente asumir que el cero en el conjunto de datos de elevación terrestre es el nivel del agua, cuando, en realidad, no lo es", explicó el experto en aumento del nivel del mar Ben Strauss, director ejecutivo de Climate Central. Su estudio de 2019 fue uno de los pocos que, según el nuevo artículo, lo hizo bien.

"Simplemente es la línea de base desde la que se parte lo que la gente está entendiendo mal", sostuvo Strauss, quien no formó parte de la investigación.

Quizá no sea tan grave, dicen algunos científicos

Otros científicos externos señalaron que Minderhoud y Seeger podrían estar exagerando el problema.

"Creo que exageran un poco las implicaciones para los estudios de impacto; el problema en realidad se entiende bien, aunque se aborda de una manera que probablemente podría mejorarse", opinó Gonéri Le Cozannet, científico del servicio geológico francés. La mayoría de los planificadores locales conocen sus problemas costeros y planifican en consecuencia, indicó Robert Kopp, experto en nivel del mar de la Universidad Rutgers.

Eso es cierto en Vietnam, en el área de alto impacto, dijo Minderhoud. Allí tienen una noción precisa de la elevación, señaló.

Los hallazgos se dan a conocer mientras un nuevo informe de la UNESCO advierte sobre grandes lagunas en la comprensión de cuánto carbono absorbe el océano. En el informe se indica que los modelos difieren entre un 10% y un 20% al estimar el tamaño de ese sumidero de carbono, lo que plantea dudas sobre la precisión de las proyecciones climáticas globales que dependen de ellos.

En conjunto, los estudios sugieren que los gobiernos podrían estar planificando los riesgos costeros y climáticos con una imagen incompleta de cómo cambia el océano.

"Cuando el océano se acerca, se lleva más que solo la tierra que solíamos disfrutar", afirmó Thompson Natuoivi, defensor del clima de Save the Children Vanuatu.

"El aumento del nivel del mar no solo cambia nuestra costa, cambia nuestras vidas. No hablamos del futuro: hablamos de este mismo momento".