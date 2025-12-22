logo pulso
Experto revela la duración ideal de la siesta para mejorar la energía

Especialistas aconsejan una siesta breve como complemento para mejorar la energía y el enfoque

Por El Universal

Diciembre 22, 2025 09:17 p.m.
A
Experto revela la duración ideal de la siesta para mejorar la energía

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Dormir mal no solo provoca cansancio inmediato, también genera consecuencias a corto, mediano y largo plazo en la salud.

Así lo advirtió Pablo Ferrero, médico especializado en sueño, quien subrayó que la falta de descanso adecuado afecta el funcionamiento del cerebro y, por efecto en cadena, el de otros órganos del cuerpo.

De acuerdo con el especialista, los efectos del mal dormir varían según la edad. En los niños, explicó, el descanso insuficiente puede afectar el aprendizaje, la memorización y el crecimiento, ya que la hormona del crecimiento se libera durante el sueño.

En los adultos, en cambio, dormir mal reduce las defensas, impacta el sistema inmunológico y dificulta el correcto funcionamiento cognitivo, lo que se traduce en menor concentración y desempeño diario.

Ante este panorama, la siesta suele presentarse como una alternativa para recuperar energía durante el día. Sin embargo, su duración y momento son factores clave para que resulte beneficiosa y no contraproducente.

Ferrero hizo énfasis en que un buen descanso nocturno es fundamental y que la siesta no debería sustituir las horas de sueño por la noche. No obstante, reconoció que en ciertos casos puede ser útil si se realiza de manera breve.

Según explicó, la NASA recomienda una siesta de aproximadamente 26 minutos, ya que ese lapso permite mejorar el estado de alerta sin entrar en fases profundas del sueño. En contraste, dormir más de 15 o 20 minutos puede provocar una sensación de aturdimiento al despertar, conocida como inercia del sueño.

El especialista recordó que, en la adultez, se recomienda dormir entre siete y nueve horas por noche, aunque aclaró que cada persona tiene necesidades específicas. Por ello, la siesta debe entenderse como un complemento ocasional y no como una solución permanente al cansancio crónico.

La siesta es una costumbre extendida. De acuerdo con una encuesta realizada en 2009 por el Pew Research Center, el 34 por ciento de los participantes afirmó haber tomado una siesta en las 24 horas previas al sondeo. Esta cifra refleja que el descanso diurno forma parte de la rutina de millones de personas.

Sin embargo, especialistas coinciden en que el verdadero beneficio de la siesta depende de su duración, del momento del día en que se realiza y de la calidad del sueño nocturno. Cuando se prolonga demasiado o se utiliza para compensar noches de mal descanso, puede alterar el ritmo circadiano y dificultar el sueño por la noche.

En este sentido, los expertos recomiendan priorizar hábitos de sueño saludables, como horarios regulares, un entorno adecuado para dormir y una duración suficiente del descanso nocturno. Solo bajo esas condiciones, una siesta breve puede convertirse en una aliada para mejorar la energía, el enfoque y el rendimiento diario.

