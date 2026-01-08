Expertos desconfían de dispositivos de salud con IA en CES

LAS VEGAS (AP) — Los dispositivos tecnológicos de salud exhibidos en la feria tecnológica anual CES hacen grandes promesas. Una báscula inteligente promueve un estilo de vida más saludable al escanear tus pies para monitorear la salud de tu corazón, y un rastreador de hormonas en forma de huevo utiliza IA para ayudarte a determinar el mejor momento para concebir.

Sin embargo, expertos en tecnología y salud cuestionan la precisión de productos como estos y advierten sobre problemas de privacidad de datos, especialmente a medida que el gobierno federal relaja la regulación.

La Administración de Alimentos y Medicamentos anunció durante el evento en Las Vegas que relajará las regulaciones sobre productos de bienestar general de "bajo riesgo", como monitores cardíacos y sillas de ruedas. Es el más reciente paso del gobierno del presidente Donald Trump para eliminar barreras para la innovación y el uso de la IA. La Casa Blanca derogó la orden ejecutiva del expresidente Joe Biden que establecía salvaguardas en torno a la IA, y el mes pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos delineó su estrategia para expandir el uso de ese recurso.

Los stands de la conferencia mostraron nuevas tecnologías diseñadas para ayudar a las personas que viven en áreas rurales a satisfacer sus necesidades de atención médica en medio de la escasez de médicos, impulsar la investigación en salud femenina y facilitar la vida de las personas con discapacidades.

Las tecnologías de IA tienen beneficios en la industria de la salud, que supera los 4,3 billones de dólares, según Marschall Runge, profesor de ciencias médicas de la Universidad de Michigan. Tiene grandes capacidades para analizar imágenes médicas y pueden ayudar a agilizar las apretadas agendas de los profesionales sanitarios, afirmó, pero también pueden promover sesgos y "alucinar", proporcionando información incorrecta presentada como un hecho.

"Instaría a las personas a no pensar que la tecnología es lo mismo que un profesional médico bien equipado, reflexivo y basado en la investigación", afirmó Cindy Cohn, directora ejecutiva del grupo de derechos digitales Electronic Frontier Foundation.

Las protecciones de privacidad, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud, no cubren la información recopilada por dispositivos de consumo, y las empresas podrían estar utilizando los datos para entrenar sus modelos de IA o vendiéndolos a otras empresas, señaló.

En muchos de los dispositivos presentados en la CES, es difícil averiguar a dónde va tu información, afirmó Cohn.

"Tienes que leer detenidamente la letra pequeña para tratar de averiguarlo, y simplemente no creo que eso sea justo o correcto para las personas que podrían depender de ello", expresó.

Pero los creadores de los productos afirman que sus innovaciones llenan vacíos en la atención médica y aseguran que protegen la privacidad de sus clientes.

Sylvia Kang, fundadora y directora ejecutiva de Mira, dijo que creó el rastreador de hormonas en forma de huevo porque muchas de sus amigas trataban de concebir y se dieron cuenta de que no tenían conocimiento de su salud hormonal. Para usar el "minilaboratorio de hormonas del mundo", sumerges una varita en orina, la insertas en el monitor y miras los resultados en la aplicación.

Kang afirmó que su empresa utiliza IA para analizar datos hormonales femeninos y tiene uno de los mayores bancos de salud hormonal del mundo. Los datos se almacenan en la nube y no se comparten con nadie, señaló.

"No había nada así antes", comentó Kang sobre su producto, cuyo costo es de 250 dólares.

Muchos de los dispositivos presentados en la CES se centraron en la salud femenina, que históricamente ha sido poco investigada y financiada. Antes de 1993, las mujeres estaban excluidas de los ensayos clínicos, y todavía hay poca investigación en áreas como la menopausia.

Aunque no todas las mujeres tendrán un bebé, todas ellas pasan por la menopausia, y "sin embargo, no sabemos nada al respecto", dijo en una sesión Amy Divaraniya, fundadora y directora ejecutiva de la empresa de salud femenina Oova.

Un dispositivo llamado Peri tiene como objetivo comprender mejor la perimenopausia, la fase de transición antes de la menopausia. El dispositivo portátil monitorea los sofocos y sudores nocturnos y proporciona los datos a través de una aplicación.

Mejorar la accesibilidad a la atención médica

Otros productos presentados en la CES se promocionaron como una forma de aumentar la accesibilidad a la información de salud. El chatbot de IA enfocado en medicina llamado 0xmd ayuda a mejorar el acceso a la información médica en áreas con escasez de profesionales de la salud y proporciona una alternativa rentable, dijo su fundador y arquitecto Allen Au. Las personas pueden hacer preguntas al chatbot sobre medicina, subir fotos de un lunar o erupción, y enviar las notas de sus médicos para una obtener traducción más fácil de entender, comentó Au.

"Al final del día, no creo que reemplazaremos a los médicos", pero es posible dar a las personas una segunda opinión, dijo Au.

OpenAI anunció el miércoles el lanzamiento de ChatGPT Health, una plataforma similar.

Cohn sigue siendo escéptica respecto a la tecnología de consumo. Dijo que puede ayudar a preparar a las personas para hacer las preguntas correctas a su médico, pero no van a sustituir a un profesional de la salud.

"Las personas deben recordar que son solo herramientas; no son oráculos que entregan verdades", afirmó.