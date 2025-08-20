Fallas en los servicios de OpenAI afectan a usuarios
ChatGPT concentra la mayoría de los reportes, seguido de Sora, aunque la empresa aún no ha emitido postura oficial
OpenAI, la empresa creadora de múltiples servicios y herramientas de inteligencia artificial ha comenzado a registrar fallas en su sistema este 20 de agosto, de acuerdo con algunos reportes.
Usuarios de plataformas como ChatGPT reportaron problemas para utilizarla, principalmente en el tiempo de carga o generación de respuestas.
De acuerdo con la página web Downdetector, el modelo de lenguaje de inteligencia artificial, es el principal servicio afectado con el 86% de los reportes.
Mientras que Sora, el instrumento de ayuda para la creación de videos de IA a partir de descripciones textuales, fue reportado por el 8% de los internautas.
Hasta el momento la empresa estadunidense de tecnología no ha emitido información en cuanto a fallas en sus servicios que son usados por miles de personas cada día.
