Ciencia y Tecnología

Fallas en los servicios de OpenAI afectan a usuarios

ChatGPT concentra la mayoría de los reportes, seguido de Sora, aunque la empresa aún no ha emitido postura oficial

El Universal

Agosto 20, 2025 12:04 p.m.
A
OpenAI, la empresa creadora de múltiples servicios y herramientas de inteligencia artificial ha comenzado a registrar fallas en su sistema este 20 de agosto, de acuerdo con algunos reportes.

Usuarios de plataformas como ChatGPT reportaron problemas para utilizarla, principalmente en el tiempo de carga o generación de respuestas.

De acuerdo con la página web Downdetector, el modelo de lenguaje de inteligencia artificial, es el principal servicio afectado con el 86% de los reportes.

Mientras que Sora, el instrumento de ayuda para la creación de videos de IA a partir de descripciones textuales, fue reportado por el 8% de los internautas.

Hasta el momento la empresa estadunidense de tecnología no ha emitido información en cuanto a fallas en sus servicios que son usados por miles de personas cada día.

SLP

El Universal

ChatGPT concentra la mayoría de los reportes, seguido de Sora, aunque la empresa aún no ha emitido postura oficial

