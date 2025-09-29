logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Fotogalería

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Google acuerda pagar 24,5 millones por demanda de Trump a YouTube

Google se une a Meta Platforms y X en resolver demandas de Trump por la suspensión de cuentas en 2021.

Por AP

Septiembre 29, 2025 05:19 p.m.
A
Google acuerda pagar 24,5 millones por demanda de Trump a YouTube

YouTube, propiedad de Google, acordó pagar 24,5 millones de dólares para resolver una demanda interpuesta por el presidente Donald Trump debido a la suspensión de su cuenta en 2021, luego del ataque al Capitolio federal del 6 de enero de 2021.

Según documentos presentados ante un tribunal federal en California, 22 millones de dólares del acuerdo serán destinados al Trust for the National Mall para ayudar a financiar la construcción del Salón de Fiestas de Estado de la Casa Blanca. El resto del monto irá a otros demandantes, incluida la American Conservative Union.

Google es el más reciente gigante tecnológico en resolver una demanda presentada por Trump.

Meta Platforms acordó en enero pasado realizar un pago de 25 millones de dólares para resolver un litigio por la suspensión de la cuenta de Facebook del actual mandatario en 2021. La plataforma de redes sociales X, propiedad de Elon Musk, resolvió una demanda similar presentada contra la empresa —entonces conocida como Twitter— por 10 millones de dólares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad, según el documento. Google confirmó el acuerdo pero se negó a entrar en detalles.

La divulgación del acuerdo se produjo una semana antes de una audiencia judicial programada para el 6 de octubre con la jueza federal Yvonne Gonzalez-Rogers en Oakland, California.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Google acuerda pagar 24,5 millones por demanda de Trump a YouTube
Google acuerda pagar 24,5 millones por demanda de Trump a YouTube

Google acuerda pagar 24,5 millones por demanda de Trump a YouTube

SLP

AP

Google se une a Meta Platforms y X en resolver demandas de Trump por la suspensión de cuentas en 2021.

Electronic Arts será adquirido y privatizado
Electronic Arts será adquirido y privatizado

Electronic Arts será adquirido y privatizado

SLP

AP

EA se prepara para ser privatizada en un acuerdo de compra por $55.000 millones con el fondo soberano PIF.

Celulares obsoletos se quedarán sin WhatsApp en octubre
Celulares obsoletos se quedarán sin WhatsApp en octubre

Celulares obsoletos se quedarán sin WhatsApp en octubre

SLP

El Universal

La aplicación de mensajería instantánea dejará de ser compatible con ciertos dispositivos a partir de octubre.

Descubre por qué usar el modo avión en WhatsApp
Descubre por qué usar el modo avión en WhatsApp

Descubre por qué usar el modo avión en WhatsApp

SLP

El Universal

Mantén tu privacidad y seguridad en WhatsApp utilizando el modo avión