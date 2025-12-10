logo pulso
Google lanza herramienta global para personalizar noticias

Google colabora con medios como The Guardian y El País para fortalecer la relación directa con las audiencias a través de noticias personalizadas.

Por EFE

Diciembre 10, 2025 07:38 p.m.
A
Los Ángeles (EE.UU.), 10 dic (EFE).- Google anunció este miércoles que ha lanzado a nivel mundial una nueva herramienta diseñada para ayudar a los usuarios a conectar con contenido de noticias de su preferencia mientras navegan por el motor de búsqueda de manera más rápida e individualizada.

La función bautizada como ´Fuentes Preferidas´ (Preferred Sources, en inglés) permite a los usuarios personalizar sus medios de comunicación favoritos, incluyendo blogs.

La herramienta estará desde ahora disponible para usuarios de habla inglesa en todo el mundo, y se implementará en todos los idiomas compatibles a principios del próximo año, explicó la compañía en un comunicado.

La función facilitará la identificación de contenido de fuentes en las que el usuario confía. También da prioridad a los medios informativos a los que está suscrita la persona que realiza la búsqueda.

El programa incluye pruebas de resúmenes de artículos, incluidos audios generados por IA, que ofrecen a los usuarios más contexto antes de acceder por completo a una noticia.

´Fuentes Preferidas´ se implementará primero en la aplicación Gemini en las próximas semanas, seguida de las Reseñas de IA y el Modo IA.

La nueva función además pretende ayudar a las publicaciones a fortalecer su relación directa con las audiencias, ya que la prueba piloto mostró que los usuarios hacen clic el doble de veces en los enlaces de las fuentes que han seleccionado.

Junto con estas actualizaciones centradas en el usuario, Google está implementando un programa piloto de colaboración comercial con importantes medios como The Guardian, Le Monde, El País, The Washington Post y USA Today para explorar cómo la IA puede ayudar a generar una mayor participación de la audiencia.

