Google revela las búsquedas que marcaron tendencia

A pocas semanas de concluir el año, Google presentó su informe Año en Búsquedas 2025, un recuento que muestra los temas, personajes y eventos que más interés despertaron entre los usuarios en México.

Desde competencias deportivas hasta avances tecnológicos, fenómenos virales y estrenos en cine y televisión, la plataforma reveló un panorama claro de aquello que marcó conversación y generó curiosidad a lo largo del año.

El deporte y la tecnología lideraron las búsquedas en Google

A lo largo de 2025, los mexicanos demostraron una fuerte inclinación por los eventos deportivos internacionales. El Mundial de Clubes se colocó entre los primeros lugares del listado general, al igual que la Champions League, la Copa Oro y la Copa Mundial de Futbol Sub 20.

También destacó el creciente interés por el combate entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford, uno de los encuentros más comentados en Google durante el año.

En cuanto a partidos específicos, ocho de los diez más buscados involucraron a equipos con grandes aficiones en el país. Encuentros como América contra Toluca, Guadalajara contra América, América contra Cruz Azul y Barcelona contra Real Madrid despertaron un notable flujo de búsquedas.

Asimismo, duelos internacionales como Portugal contra España o Estados Unidos contra México reflejaron el seguimiento constante del público mexicano hacia las selecciones nacionales y europeas.

La tecnología ocupó otro de los espacios más relevantes dentro del top anual. Consultas relacionadas con herramientas de inteligencia artificial como Gemini, DeepSeek y Copilot dominaron las tendencias. También destacaron dispositivos como el iPhone17 y el Nintendo Switch dos, junto con plataformas de música o productividad como YouTube Music y NotebookLM.

Estas búsquedas confirman que la adopción tecnológica en el país sigue en crecimiento y que los usuarios buscan mantenerse informados sobre innovaciones que transforman su vida cotidiana.

Entre cultura pop, entretenimiento y despedidas que marcaron el año

Las tendencias virales también formaron parte esencial del comportamiento digital de los mexicanos. Expresiones como Labubu, Peanutize Me, Cónclave o Nano Banana se consolidaron como fenómenos que circularon con fuerza en redes y que, posteriormente, generaron millones de consultas en el buscador.

Asimismo, figuras como Bad Bunny México, Mariana Treviño y Las guerreras K Pop captaron una alta atención dentro del universo de la cultura pop.

En televisión, el interés se repartió entre realities, documentales y series tanto locales como internacionales. Producciones como La Granja VIP, El Juego del Calamar, Chespirito y Las Muertas se ubicaron entre las más buscadas del año.

También destacaron Marcial Maciel El Lobo de Dios, Welcome to Derry y Las hijas de la señora García, que mantuvieron la conversación activa en redes y plataformas de streaming.

El cine volvió a ocupar un lugar importante en la experiencia digital de los mexicanos. Películas como Nosferatu, Cómo entrenar a tu dragón, Superman, Emilia Pérez y El Conjuro 4 fueron algunas de las más consultadas. Estrenos nacionales como Memorias de un Caracol y títulos con gran presencia internacional también formaron parte del listado.

En cuanto a personalidades, Google registró un amplio rango de nombres entre deportistas, artistas, creadores y figuras públicas. Kendrick Lamar, Sergio Ramos, Florinda Meza, Keylor Navas, Mariana Botas y Aldo de Nigris se posicionaron entre los más buscados, reflejando el impacto de su presencia mediática durante el año.

Finalmente, el informe incluyó su sección In Memoriam, donde los usuarios recordaron a figuras cuyo fallecimiento generó un importante flujo de búsquedas. Nombres como Paquita la del Barrio, Ozzy Osbourne, el Papa Francisco, Michelle Trachtenberg, Tongolele y Hulk Hogan encabezaron esta lista de despedidas que marcaron emocionalmente el 2025.