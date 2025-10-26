Horario de Invierno 2025: ¿Cuándo y dónde aplica?

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se aprobó la iniciativa que reformaba la Ley de Husos Horarios, eliminando el horario de verano en casi todo el país.

"Con la entrada en vigor del Decreto, el territorio nacional tendrá un horario estándar que se establecerá conforme a zonas horarias y únicamente se aplicará un horario estacional en estados y municipios de la frontera norte", informó el gobierno federal el 28 de octubre de 2022.

La medida es aplicable para toda la República "a excepción de los 33 municipios de la franja fronteriza norte y los estados de Sonora y Quintana Roo".

Horario de Invierno 2025: ¿Cuándo y en qué estados aplica?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Time and Date AS, plataforma de zonas horarias, confirmó que el Horario de Invierno comenzará el domingo 2 de noviembre de 2025, donde los relojes se retrasarán una hora a partir de las 2:00 a.m., pasando así inmediatamente a ser la 1:00 a.m.

Los municipios fronterizos donde se aplicará el cambio son:

· Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate.

· Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero.

· Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo.

· Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama.

· Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.

De acuerdo con la página, el amanecer y el atardecer serán aproximadamente una hora antes desde esa fecha, por lo que habrá más luz por la mañana y menos por la tarde en dichas zonas.

Este ajuste se mantiene en dichas entidades por su cercanía comercial y geográfica con Estados Unidos. La sincronización del Daylight Saving Time (Horario de Verano en EU) en ambos países permite facilitar actividades económicas transfronterizas.