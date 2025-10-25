¿Para qué sirve borrar el historial del router del WiFi?

¿Sabías que a través del router del WiFi puedes consultar el historial de búsquedas que haces en Internet? En definitiva, este es un proceso útil cuando necesitas regresar a un sitio que has visitado.

Pero por desgracia, también puede ser un gancho para ciberataques y esto supone un riesgo para tu privacidad. Por eso, hoy te decimos cómo borrarlo.



¿Cómo consultar el historial del router del WiFi?

De acuerdo con el portal NordVPN, proveedor de servicios de red privada, el historial del router del WiFi es el registro de todas las consultas de sitios web que se han hecho en Internet. Además, con él se pueden solucionar problemas de conexión, verificar quién usa la red doméstica y hasta descubrir actividades sospechosas.

No obstante, dentro de ese almacenamiento se incluyen los perfiles digitales que el usuario frecuenta, las operaciones confidenciales que realiza y el contenido que generalmente comparte en plataformas online, aun cuando se navegue con el modo incógnito.

Por lo general, dichos datos pueden verlos los proveedores del servicio de Internet y, por desgracia, también los hackers. Así que es importante que tengas el control sobre tu historial.



¿Qué pasa si no borras el historial del router del WiFi?

Ahora que sabes por qué es importante eliminar el historial del router del WiFi, te compartimos una serie de riesgos al omitir esta sencilla tarea:

· Si los hackers conocen la dirección IP de tu Internet, podrían acceder a él. Ello implica el riesgo de ser víctima de un ciberataque.

· Tus datos pueden ser recabados por los hackers para darles mal uso, por ejemplo, en páginas clandestinas de la web.

· Tendrían acceso a tu información personal, financiera y laboral a través de los dispositivos que estén conectados a tu red WiFi.

· Existe el riesgo de que tu ubicación sea encontrada y divulgada.

· Los videos, información, portales y demás contenido que busques en Internet podrían ser revelados, lo que afecta tu privacidad.



¿Cómo borrar el historial del router del WiFi?

Para eliminar este tipo de historial, primero debes de tener en claro que la manera más accesible es mediante el navegador del celular, tablet o computadora. Estos son los pasos:

· Ingresa al navegador de tu dispositivo y en la barra de búsqueda escribe la dirección IP de tu router, que se encuentra en la parte trasera del aparato.

· Una vez que entres, ve al apartado "Configuración avanzada" y selecciona "Sistema".

· Después entra en "Registro del sistema" o "Registros".

· Escoge la opción "Borrar todo".

· ¡Listo, tu historial habrá sido eliminado!

Como medida extra de seguridad, puedes encriptar tu red WiFi en este mismo portal desde el campo "Seguridad" o "Modo de seguridad". Sólo tendrás que seleccionar la opción que consideres más segura (WPA3 o WPA2) y colocar una contraseña.